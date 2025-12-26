हरियाणा: डी फार्मेसी के छात्रों को मिली राहत, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ी;अब अगले साल तक होंगे मान्य
हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने डी फार्मेसी 2022-23 बैच के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, परिषद ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने डी फार्मेसी 2022-23 बैच के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) द्वारा फार्मेसी एग्जिट परीक्षा से संबंधित जारी नए निर्देशों के अनुरूप परिषद ने उक्त बैच के अभ्यर्थियों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद की रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी ने बताया कि डी फार्मेसी 2022-23 बैच के सभी पात्र उम्मीदवारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि संबंधित अभ्यर्थियों के आनलाइन खातों में यह संशोधन किया जाएगा और बढ़ी हुई वैधता दर्शाने वाले अपडेट पंजीकरण प्रमाणपत्र नियत समय पर जारी कर दिए जाएंगे। इस कदम से डी फार्मेसी विद्यार्थियों को परीक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक बाधाओं से राहत मिलेगी।
हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा जारी इस आदेश को फार्मेसी शिक्षा एवं पंजीकरण से जुड़े विद्यार्थियों के हित में एक अहम निर्णय माना जा रहा है। परिषद ने सभी संबंधित उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने आनलाइन खातों पर अपडेट जानकारी पर नजर बनाए रखें।
