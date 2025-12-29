'गांधी सरनेम से दिक्कत इसलिए मनरेगा का नाम बदला', राव नरेंद्र का गंभीर आरोप; राज्यव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस के कार्यकाल में आरंभ की गई मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबी-जी रामजी रखने पर हरियाणा कांग्रेस को कड़ी आपत्ति है। कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक हरियाणा में पांच जनवरी से इसके विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों से कहा गया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के नाम पर वास्तविक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से न कटने दें। केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं के नाम सूचियों से हटवाने के षडयंत्र में लगी है।

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद किया। लंबे समय बाद यह पहला मौका है, जब कांग्रेस के राज्य कार्यालय में कोई प्रदेश अध्यक्ष स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ है।

अभी तक ऐसे आयोजनों को लेकर प्रदेश अध्यक्षों द्वारा औपचारिकता निभाई जाती रही है। कांग्रेस के महापुरुषों की जयंतियों व श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में सिर्फ कर्मचारियों को शामिल होने की हिदायतें देकर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने रविवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया और सेवादल की गांधी टोपी पहनी।

राव नरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। ये कानून गरीबों को कुचलने और उन्हें दबाने के लिए है। मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, यह अधिकारों का सिद्धांत था।

यानी इससे देश के करोड़ों लोगों को मिनिमम वेज (न्यूनतम आय) मिलती थी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की सुनियोजित साजिश है। घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से न हटें।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक उसका मूल मंत्र गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं तथा वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना रहा है। वर्तमान में देश और प्रदेश में लोकतंत्र, संविधान तथा संवैधानिक संस्थाओं पर सुनियोजित आघात किए जा रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में सहन नहीं करेगी।