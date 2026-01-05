40 दिन के पैरोल पर जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना
बलात्कार मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सोमवार को 40 दिन की पैरोल मिल गई। रोहतक की सुनारिया जेल से रिह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था, उसे फिर से 40 दिन की पैरोल दी गई। सोमवार को पैरोल मिलने के बाद राम रहीम अपनी सफेद गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ।
इससे पहले पिछले साल 2025 के अगस्त में राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से सिंह 15वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के लिए 2017 में दी गई 20 साल की सजा काट रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।