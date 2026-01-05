40 दिन के पैरोल पर जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था, उसे फिर से 40 दिन की पैरोल दी गई। सोमवार को पैरोल मिलने के बाद राम रहीम अपनी सफेद गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ।