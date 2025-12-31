राहुल नरवाल बने हांसी के पहले DC, नए जिले में तेजी से खड़ा किया जा रहा प्रशासनिक ढांचा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में हिसार से अलग होकर नया जिला बने हांसी में राहुल नरवाल पहले उपायुक्त होंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव और कानफेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत राहुल को नई जिम्मेदारी संभालने के आदेश जारी कर दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हांसी में उपायुक्त की नियुक्ति के बाद अब नवगठित जिले में प्रशासनिक ढांचा तेजी से खड़ा किया जाएगा। इससे पहले हांसी पुलिस जिला था, जिस कारण प्रदेश सरकार ने पहले ही पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 16 दिसंबर को हांसी को प्रदेश का 23वां जिला बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।