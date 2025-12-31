राहुल नरवाल बने हांसी के पहले DC, नए जिले में तेजी से खड़ा किया जा रहा प्रशासनिक ढांचा
राहुल नरवाल को हरियाणा के नवगठित हांसी जिले का पहला उपायुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। हांसी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में हिसार से अलग होकर नया जिला बने हांसी में राहुल नरवाल पहले उपायुक्त होंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव और कानफेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत राहुल को नई जिम्मेदारी संभालने के आदेश जारी कर दिए हैं।
हांसी में उपायुक्त की नियुक्ति के बाद अब नवगठित जिले में प्रशासनिक ढांचा तेजी से खड़ा किया जाएगा। इससे पहले हांसी पुलिस जिला था, जिस कारण प्रदेश सरकार ने पहले ही पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 16 दिसंबर को हांसी को प्रदेश का 23वां जिला बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
नए जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे। दो उपमंडल हांसी और नारनौंद, तीन तहसीलें हांसी, नारनौंद और बास तथा एक उपतहसील खेड़ी जालब शामिल होगी।
नए जिले में तीन ब्लाक हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद को शामिल किया गया है। नए जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,34,976 हेक्टेयर होगा। इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 5,40,994 होगी।
