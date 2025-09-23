हरियाणा: कॉपर की तार चोरी कर दिल्ली में कबाड़ी को बेच रहे थे दो दोस्त, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

हिसार में सीआईए ने भारत संचार निगम लिमिटेड की भूमिगत कॉपर केबल चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। शिकायत के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग लक्ष्मीबाई चौक से कैंप चौक तक भूमिगत कॉपर तार चोरी हुई थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी।

जागरण संवाददाता, हिसार। सीआइए ने भारत संचार निगम लिमिटेड की भूमिगत कापर केबल चोरी के मामले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सेक्टर 63 निवासी अमन और विजय नगर निवासी सुनील कुमार हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक कर्ण सिंह ने बताया कि बीएसएनएल के उप डिवीजनल इंजीनियर की तरफ से 12 सितंबर को अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में शिकायत दी थी।

शिकायत में कहा गया था कि 11 सितंबर की रात से 12 सितंबर सुबह चार बजे के बीच रेलवे क्रासिंग लक्ष्मीबाई चौक से लेकर कैंप चौक तक भूमिगत कापर तार चोरी की थी। जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में थी। इस मामले में अमन और विजय नगर निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित दोस्त हैं।