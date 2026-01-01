Language
    26 की नई उम्मीदें! विकास, खेल और स्वास्थ्य के बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेगा पंचकूला

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:49 PM (IST)

    पंचकूला के लिए वर्ष 2026 विकास, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अटल पार्क, विश्वस्तरीय शूटिंग रेंज, घग्गर नदी पर पु ...और पढ़ें

    पीजी कॉलेज में एमबीए व एमसीए पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

    राजेश मलकानियां, पंचकूला। वर्ष 2026 शहरवासियों के लिए कई नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आ रहा है। आने वाला साल खेल, शिक्षा, विकास परियोजनाओं और यातायात व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनके धरातल पर उतरने की उम्मीद जताई जा रही है।

    खेल के क्षेत्र में पंचकूला को नई सुविधाएं मिलने की संभावना है। स्टेडियमों के उन्नयन, खेल अकादमियों के विस्तार और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्ष 2026 महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

    नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, मौजूदा स्कूलों व कालेजों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाएं चर्चा में हैं। विकास परियोजनाओं के तहत सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ-साथ हरित क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

    मनसा देवी काॅम्प्लेक्स सेक्टर-1 में बनेगा अटल पार्क

    मनसा देवी काॅम्प्लेक्स सेक्टर-1 में विकसित किया जा रहा अटल पार्क आने वाले समय में पंचकूला ही नहीं, बल्कि पूरे ट्राईसिटी क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनेगा। यह पार्क भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाया जा रहा है।

    पंचकूला में पहले से कई बड़े पार्क मौजूद हैं, लेकिन अटल पार्क को एक अलग पहचान देने के लिए इसमें नई अवधारणाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पार्क में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक एंट्री प्लाजा, अटल गैलरी, रंगमंच, ओपन एयर थिएटर, फूड कियोस्क, शौचालय और सूचना कार्यालय ब्लाक बनाए जा रहे हैं। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को ध्यान में रखते हुए पार्क में थीम और वेलनेस आधारित जोन विकसित किए जा रहे हैं।

    विश्वस्तरीय शूटिंग रेंज बनेगी

    सेक्टर-32 में विश्वस्तरीय शूटिंग रेंज बनेगी। इसके लिए पीएमडीए ने टेंडर लगाया है। जनवरी 2026 तक वर्क टेंडर जारी कर दिया जाएगा। यह रेंज 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर होगी जिससे पंचकूला और ट्राईसिटी के शूटिंग खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा के साथ साथ ट्राईसिटी के शूटिंग के खिलाड़ी यहां अभ्यास कर सकेंगे। 

    घग्गर नदी पर होगा पुल का निर्माण

    सेक्टर-3/21 रोड पर गोल्फ क्लब के पास घग्गर नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल की अनुमानित लागत 32.50 करोड़ रुपये है। पुल की कुल लंबाई 333.90 मीटर और चौड़ाई 14.0 मीटर होगी, जिसमें तीन लेन का प्रविधान रहेगा। वर्तमान में घग्गर पर बना दो लेन का पुल आवागमन के बढ़ते दबाव को संभालने में सक्षम नहीं है।

    नए पुल के निर्माण के बाद दोनों पुलों पर एक-तरफा यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा। पुल का निर्माण 24 महीनों में पूरा किया जाएगा।

    नालों का होगा सौंदर्यीकरण

    पंचकूला शहर से गुजरने वाली दो जलधाराओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 1.5 मीटर चौड़ा प्रीकास्ट केंद्रीय चैनल तथा जमीन के ऊपर 0.45 मीटर ऊंची आरसीसी रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा। पानी के नियमित प्रवाह को बनाए रखने और कचरा फेंकने से रोकने के लिए दोनों ओर 2.00 मीटर ऊंची जीआइ फेंसिंग की जाएगी।

    साथ ही साइकिल ट्रैक और वाकिंग ट्रैक, पार करने के लिए नए स्टील ब्रिज, स्ट्रीट लाइटिंग और ट्रैकों व रिटेनिंग वाल के बीच पौधारोपण का भी प्रावधान किया गया है। नालों के किनारे की भूमि को विकसित करते हुए एक कैफेटेरिया, दस बैडमिंटन कोर्ट, छह योग कोर्ट, दो वालीबाल कोर्ट, दो हाफ बास्केटबाल कोर्ट, एक स्केटिंग रिंक और दो बच्चों के खेल क्षेत्र बनाए जाएंगे।

    राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शुरू होंगी बड़ी सर्जरियां

    वर्ष 2026 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, सेक्टर-5 पंचकूला के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा। संस्थान प्रशासन के अनुसार वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में यहां लैप्रोस्कोपी और यूरोलाजी से जुड़ी बड़ी सर्जरियों की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

    इसके लिए ऑपरेशन थिएटर काॅम्प्लेक्स को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है तथा आवश्यक उपकरणों की स्थापना अंतिम चरण में है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। वर्तमान में संस्थान में माइनर आर्थो प्रोसीजर और पैरा-सर्जिकल उपचार सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी सर्जरियों की दिशा में मजबूत आधार तैयार हो चुका है।

    पीजी काॅलेज बनेगा उच्च शिक्षा का नया केंद्र

    2026 पंचकूला की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा। सेक्टर-1 स्थित गवर्नमेंट पीजी कालेज में अगले शैक्षणिक सत्र से एमबीए और एमसीए जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे जिले के विद्यार्थियों को अब प्रबंधन और कंप्यूटर शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। कालेज प्रशासन के अनुसार, तकनीकी औपचारिकताओं और अनुमति में देरी के कारण यह पाठ्यक्रम पहले शुरू नहीं हो सके थे, लेकिन अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल होगा शुरू

    पंचकूला में वर्ष 2026 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। सिविल अस्पताल परिसर में बना मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल अब कभी भी शुरू हो सकता है। फायर सेफ्टी की एनओसी मिलते ही अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस अस्पताल के शुरू होने से पंचकूला जिला ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को भी बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

    पुलिस बेड़े में शामिल होंगे 200 जवान

    हाल ही में प्रदेश में 5061 पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड हुई है। अब इन जवानों को जल्द ही पुलिस थानों में तैनाती दी जाएगी। उम्मीद है कि पंचकूला को भी इनमें से करीब 200 जवान मिलेंगे। पंचकूला में वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होने के कारण यहां बंदोबस्त में ज्यादा पुलिस तैनात रहती है।

    200 जवान मिलने से जिले में कानून व्यवस्था को अच्छे से लागू करने में पुलिस को सहायता मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस में भी जवानों की कमी बनी हुई है वह भी दूर हो सकेगी। इसके अलावा पुलिस चौकी और थानों में स्टाफ बढ़ने से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी रहेगी।