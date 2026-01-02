सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, पंचकूला के व्यापारियों ने नए DGP के समक्ष रखी मांग

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा प्रोग्रेस पंजाबी सभा का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल से मिला। व्यापारिक समुदाय की अपेक्षाओं, कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाए रखने की मांग रखी।

डीजीपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा तथा व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जाएगा।