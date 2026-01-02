सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, पंचकूला के व्यापारियों ने नए DGP के समक्ष रखी मांग
पंचकूला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और प्रोग्रेस पंजाबी सभा के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा प्रोग्रेस पंजाबी सभा का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल से मिला। व्यापारिक समुदाय की अपेक्षाओं, कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाए रखने की मांग रखी।
डीजीपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा तथा व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में अरुण ग्रोवर, अशोक सिंगल, राजनंदा, अजय छावड़ा, जगदीप सिंह, अमरनाथ गोयल, राजीव चितकारा, सुनील जैन, राजेश मल्होत्रा, रजनीश बंसल और डीपी सिंगला शामिल रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।