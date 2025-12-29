पंचकूला में बहुमंजिली इमारतें चिंता का विषय, आधुनिक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म मिलेगा, अग्निशमन व्यवस्था होगी और मजबूत
पंचकूला में बहुमंजिली इमारतों की बढ़ती संख्या के कारण अग्निशमन व्यवस्था चिंता का विषय बनी हुई है। अब शहर को जल्द ही एक आधुनिक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म मि ...और पढ़ें
राजेश मलकानियां, पंचकूला। शहर बहुमंजिली इमारतें चिंता का कारण बनी हुई हैं। ऐसे में अग्निशमन व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। पंचकूला को शीघ्र ही आधुनिक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म (फायर टेंडर) मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य कहीं अधिक प्रभावी हो सकेगा।
इस अत्याधुनिक उपकरण की सहायता से अग्निशमन कर्मी ऊंची मंजिलों तक पहुंचकर आग बुझाने के साथ-साथ फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकेंगे। अब तक पंचकूला में इस तरह के आधुनिक संसाधनों के अभाव में कई बार चंडीगढ़ और मोहाली की फायर ब्रिगेड पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कीमती समय नष्ट होता था और नुकसान की आशंका बढ़ जाती थी।
हरियाणा सरकार द्वारा फायर एवं इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के लिए शुरू की गई नई योजनाओं के तहत हाईड्रोलिक प्लेटफार्म की खरीद की जा रही है, जिसके अंतर्गत पंचकूला को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
वर्तमान में पंचकूला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले में करीब 150 बहुमंजिली इमारतें ऐसी हैं, जिनकी ऊपरी मंजिलों में आग लगने की स्थिति में प्रभावी बचाव संसाधनों का अभाव है। विभाग के पास इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
अग्निशमन विभाग का पुराना हाईड्रोलिक लेडर 7 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो चुका है और इसके बाद से नया प्लेटफार्म उपलब्ध कराने से संबंधित फाइलें यूएलबी मुख्यालय और डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल कार्यालयों में लंबित हैं।
पुराने संसाधन, नई उम्मीद
पंचकूला को पूर्व में भी अधिकतर पुराने संसाधन ही मिले हैं। 27 फरवरी 2018 को गुरुग्राम से एक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म यहां लाया गया था, जिसकी क्षमता नौ मंजिला इमारत तक सीमित थी।
करीब 10 वर्ष पहले फरीदाबाद से ट्रांसफर किया गया 42 मीटर का हाईड्रोलिक प्लेटफार्म अब अपनी मियाद पूरी कर चुका है और सेक्टर-5 स्थित अग्निशमन केंद्र में निष्क्रिय पड़ा है। वर्तमान में शहर में 42 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचने वाला कोई भी सक्रिय हाईड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं है।
तेजी से बढ़ रहा शहर, बढ़ती जरूरत
पंचकूला की आबादी 3.5 लाख से अधिक हो चुकी है। शहर में 250 से ज्यादा मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स, लगभग 180 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां और कई बड़े शापिंग माल हैं। ऐसे में किसी ऊंची इमारत या व्यावसायिक परिसर में आग लगने की स्थिति में प्रभावी और आधुनिक संसाधनों का होना बेहद जरूरी हो गया है।
दमकल अधिकारियों के अनुसार, नया हाईड्रोलिक प्लेटफार्म आने से न केवल आग बुझाने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपात स्थितियों में जान-माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। शहरवासियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पंचकूला के लिए जरूरी और समयोचित कदम बताया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।