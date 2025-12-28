पंचकूला में रिहोड़-बरवाला पुल की स्थिति की होगी जांच, रिपोर्ट सही आई तो 10 दिन में शुरू हो जाएगा आवागमन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रिहोड़-बरवाला पुल की तकनीकी जांच कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह आदेश जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाकर पुल पर आवागमन जल्द से जल्द सुचारू किया जा सकेगा। रिहोड़ पुल के पास एनएचएआई को मिट्टी डालकर रास्ता दुरुस्त करने के आदेश दिए गए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ विभिन्न नदी क्षेत्रों और पुलों का दौरा कर मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी के उन हिस्सों की भी पैमाइश करवाई गई जहां अब तक सुरक्षा कार्य नहीं हो पाए हैं। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

इस मौके पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक कुमार को निर्देश दिए गए कि नदी कटाव रोकने के लिए अनुमानित लागत का एस्टिमेट बनाकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सुखु माजरा, शाहपुर झांझर नदी और बालन नदी का भी निरीक्षण किया।