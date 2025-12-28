Language
    पंचकूला में रिहोड़-बरवाला पुल की स्थिति की होगी जांच, रिपोर्ट सही आई तो 10 दिन में शुरू हो जाएगा आवागमन

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    पंचकूला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने रिहोड़-बरवाला पुल की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत ...और पढ़ें

    Hero Image

    रिहोड़-बरवाला पुल का निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा।

     

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। रिहोड़-बरवाला पुल की तकनीकी जांच कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह आदेश जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। 

    उपायुक्त ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाकर पुल पर आवागमन जल्द से जल्द सुचारू किया जा सकेगा। रिहोड़ पुल के पास एनएचएआई को मिट्टी डालकर रास्ता दुरुस्त करने के आदेश दिए गए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ विभिन्न नदी क्षेत्रों और पुलों का दौरा कर मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी के उन हिस्सों की भी पैमाइश करवाई गई जहां अब तक सुरक्षा कार्य नहीं हो पाए हैं। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

    इस मौके पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक कुमार को निर्देश दिए गए कि नदी कटाव रोकने के लिए अनुमानित लागत का एस्टिमेट बनाकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सुखु माजरा, शाहपुर झांझर नदी और बालन नदी का भी निरीक्षण किया। 

    इसके अलावा रायपुररानी क्षेत्र में ककराली और डांगरी नदी में हो रहे भूमि कटाव का भी निरीक्षण किया गया। यहां सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को कटाव रोकने के लिए स्टोन स्टड्स लगाने के निर्देश दिए गए। 