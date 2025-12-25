पंचकूला पुलिस के बेड़े में शामिल होंगे 200 नए जवान, दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर बढ़ेगी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। 24 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 5061 पुलिस जवानों की पासिंग परेड संपन्न हुई। इसके ठीक एक महीने बाद पंचकूला पुलिस बेड़े को 200 नए जवान मिल जाएंगे। इन जवानों के पुलिस बेड़े में शामिल होने के बाद पंचकूला पुलिस और अधिक मजबूत होगी तथा कानून व्यवस्था को बेहतर करने में आसानी होगी।

चूंकि पंचकूला से दो राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा लगती है, इसके अलावा यूटी चंडीगढ़ से भी सटा हुआ है। ऐसे में यहां तीन सीमाएं पड़ती हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है। पंचकूला जिले में फिलहाल करीब 2000 पुलिस जवानों की तैनाती है, जिन पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इनमें करीब 300 महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। अब 5061 जवानों की पासिंग परेड हो चुकी है, इसलिए हर जिले को जरूरत के अनुसार नए जवान पुलिस बेड़े में मिलेंगे। जरूरत के लिहाज से पंचकूला जिले को करीब 200 नए पुलिस जवान मिलेंगे। इनमें महिला काॅन्स्टेबल भी शामिल होंगी।

पंचकूला में वीआईपी कल्चर और संसाधनों की कमी पुलिस बल की कमी और चंडीगढ़ व मोहाली से सटा होने के कारण वीआईपी कल्चर के चलते पुलिस के सीमित संसाधनों का अधिक उपयोग होता है, जिससे आम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में गश्त की कमी के कारण निरंतर अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं।

कई सेक्टरों और क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को निजी सुरक्षा गार्ड रखने पड़ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल पंचकूला में कानून-व्यवस्था के सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। पंचकूला में अपराध की स्थिति मिली-जुली है। साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसके बावजूद संसाधनों की कमी और निवासियों में असुरक्षा की भावना एक बड़ी चिंता बनी हुई है।