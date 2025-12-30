Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंचकूला में खुला जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट, कैदियों के हुनर को मिला बाजार, आप को सस्ते में मिलेगा सामान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    पंचकूला में 'पजेल प्रोडक्ट्स आउटलेट' खुला है, जहां हरियाणा की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जा रहे हैं। ये उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के और ...और पढ़ें

    Hero Image

    जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट में आकर्षक फर्नीचर।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत पंचकूला में हुई है। पंचकूला सेक्टर-14 स्थित निदेशक कारागार, हरियाणा के कार्यालय परिसर में पजेल प्रोडक्ट्स आउटलेट खोला गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस आउटलेट में प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। यहां मिलने वाला सामान अच्छी क्वालिटी का है और बाजार के मुकाबले सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां खाद्य सामग्री, बेकरी आइटम, सौंदर्य उत्पाद, व्यायाम से जुड़े सामान के साथ-साथ आकर्षक फर्नीचर जैसे कुर्सियां, टेबल और मंदिर भी उपलब्ध कराए गए हैं। 

    133

    डीजी जेल आलोक कुमार राय ने बताया कि आउटलेट में रखे गए सभी उत्पाद कैदियों की मेहनत और हुनर का परिणाम हैं। आम नागरिक यहां आकर अपनी पसंद के अनुसार सामान देख और खरीद सकते हैं। इसके अलावा आर्डर के आधार पर भी उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी वस्तुओं की कीमतों की जानकारी रेट लिस्ट के माध्यम से दी जाएगी, साथ ही ऑर्डर करने के विभिन्न माध्यमों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

    सूरजकुंड मेले में अच्छी बिक्री हुई थी

    आउटलेट खुलने से पहले भी हरियाणा जेल विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न मेलों में विशेष स्टॉल लगाए जाते रहे हैं। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले में लगाए गए जेल उत्पाद स्टाल से बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। इसके अलावा सालभर आयोजित होने वाले अन्य मेलों में भी कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की अच्छी मांग देखी गई है।

    पहले हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद कैदियों से कार्य नहीं कराया जाता था, क्योंकि उनके फरार होने की आशंका रहती थी। लेकिन अब नए प्रोसीजर के तहत कड़ी निगरानी में हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद कैदियों से भी चरणबद्ध तरीके से काम लिया जा रहा है, ताकि किसी तरह की चूक न हो।

    कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा

    141

    जेल विभाग ने कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ एमओयू साइन किया है। इसके तहत जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग लेने वाले कैदियों को एचकेआरएन पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, जिससे जेल से रिहा होने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें।

    गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ आईटीआई कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। सभी जेलों में कक्षाओं के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं।