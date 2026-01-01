नए साल का जश्न, पंचकूला में रात 3 बजे तक पार्टी, नशे में धूत मिली लड़कियां, पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाया
पंचकूला में नववर्ष के जश्न में रात तीन बजे तक पार्टियां चलीं, जहां कई युवतियां शराब के नशे में धुत मिलीं। दुर्गा शक्ति टीम और क्लब प्रबंधन ने कुछ युवत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। नववर्ष के जश्न में तमाम पाबंदियों के बावजूद रात तीन बजे तक पार्टियां चली। लड़कियां भी शराब के नशे में धुत मिली। कुछ युवतियों को दुर्गा शक्ति टीम और क्लब प्रबंधन की गाड़ियों से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया।
वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे पंचकूला में सुरक्षा के लिए 50 से अधिक नाके, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 29 राइडर, 12 पीसीआर और 19 आईआरबी टीमें तैनात रहीं। इन सबके बावजूद डीसीपी सृष्टि गुप्ता को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। डीसीपी ने बिना लालबत्ती और सादी वर्दी में नाकों की चेकिंग की।
क्लबों के बाहर व भीतर जाकर चेकिंग की। 3 बजे के बाद चल रही पार्टियों को पुलिस ने बंद करवाया और डीजे बंद कराए गए। करीब 3:30 बजे सेक्टर-5 के एसएचओ रूपेश चौधरी ने अपनी टीम के साथ खुद क्लबों के अंदर जाकर डीजे बंद करवाए। इस दौरान एक युवती द्वारा “अभी तो पार्टी शुरू हुई है” कहने पर भी पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और सभी क्लब बंद करवाए।
कुछ क्लब संचालकों द्वारा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सख्ती से कार्रवाई की। डीसीपी ने बताया कि पहले ही सभी क्लब संचालकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए थे कि सभी युवक-युवतियों की चेकिंग कर ही एंट्री दी जाए और सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
