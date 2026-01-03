100 से 250 करोड़ FDR तक पहुंचा पंचकूला नगर निगम, कार्यकाल पूरा होने पर मेयर ने गिनाईं उपलब्धियां

उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि इस कार्यकाल में पंचकूला नगर निगम का अपना कार्यालय बन जाए, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बावजूद विकास की दृष्टि से पंचकूला ने उल्लेखनीय प्रगति की है और जनता का भरपूर सहयोग मिला।



गोयल ने अपने कार्यकाल की 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की, जिसमें शहर में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों को दर्शाया गया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन व्यवस्था रही, जिससे शहर में एक किलो कूड़ा भी इकट्ठा नहीं होने दिया गया। झूरीवाला और सेक्टर-23 में गिराए जा रहे कूड़े का भी समुचित निस्तारण कराया गया।



भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने महापौर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में बेसहारा गायों को गौशालाओं में पहुंचाया गया, शहर के पार्कों में 20 करोड़ रुपये की लागत से लाइटें लगवाई गईं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मशालाएं, सामुदायिक केंद्र और स्ट्रीट लाइटों का कार्य कराया गया। उन्होंने कहा कि इतने कार्यों को 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में समेटना संभव नहीं, इसके लिए कम से कम दो घंटे चाहिए।



कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कुलभूषण गोयल के सफल कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि वह चाहती हैं कि उन्हें दूसरी इनिंग भी मिले ताकि पंचकूला का विकास निरंतर जारी रहे। कुलभूषण गोयल के कार्य बताते हैं कि वह विकास के प्रति कितने सजग हैं।



हरियाणा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने कहा कि कुलभूषण गोयल एक ईमानदार और निष्पक्ष महापौर रहे हैं, जिन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य करवाए।