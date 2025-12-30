पंचकूला सिविल अस्पताल के लेबर रूम में आग, मचा हड़कंप, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया
पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में आग लग गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लेबर र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए लेबर रूम में मौजूद गर्भवती महिलाओं को तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को अवगत कराया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।