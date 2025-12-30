Language
    पंचकूला सिविल अस्पताल के लेबर रूम में आग, मचा हड़कंप, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में आग लग गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लेबर र ...और पढ़ें

    अस्पताल में आग। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला।  सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए लेबर रूम में मौजूद गर्भवती महिलाओं को तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को अवगत कराया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।