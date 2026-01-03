हाईवे पर लूट की 54 वारदात करने वाले गैंग का सरगना पकड़ा गया, 5 हजार का इनामी 19 मामलों में वांछित था

जागरण संवाददाता, पंचकूला।

- 12 साल से सक्रिय था, पांच हजार रुपये का पुलिस ने रखा था इनाम

- स्नैचिंग, लूट, हत्या का प्रयोग, हथियार तस्करी जैसे 19 मामले भी दर्ज जागरण संवाददाता, पंचकूला : पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम ने हाईवे पर लिफ्ट के बहाने लूट, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की 54 वारदात को अंजाम देने वाले इस गिरोह के सरगना दीपक कुमार उर्फ दीपु निवासी गांव ढंडारडु को गिरफ्तार किया है। दीपक पंचकूला के सेक्टर-12ए में किराये के मकान में रह रहा था। उसे पिंजौर गार्डन से काबू किया है।

वह 5 हजार रुपये का इनामी वांटेड बदमाश है और पिछले करीब 12 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। उसके खिलाफ पंचकूला व मोहाली में स्नैचिंग, लूट, हत्या का प्रयास और हथियार तस्करी सहित कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दीपक को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। रिमाडं के दौरान पुलिस वारदात में लूटा गया कैश, वारदात में प्रयोग कैश बरामद किया जाएगा।

जांच में सामने आया कि यह गैंग लंबे समय से पंचकूला, मोहाली और अंबाला सहित आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय था और महिला के माध्यम से हाईवे पर वाहन चालकों को निशाना बनाकर लिफ्ट के बहाने लूटपाट, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली करता था। अब तक यह गिरोह 54 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है।



इस गैंग में शामिल युवती और दो बदमाश पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 17 दिसंबर को सूरज सिनेमा के पास से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले अशोक कुमार और पंजाब के फाजिल्का निवासी सन्नी कुमार सचदेवा को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त वेगनआर कार बरामद की गई।