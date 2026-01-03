नशे का धंधा, सप्लायर के मोबाइल फोन में लड़कियों समेत कई लोगों के नंबर, ड्रग की खरीद-फरोख्त का जिक्र, पुलिस खंगाल रही कुंडली

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-26 थाने की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय नशा तस्कर विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को विजय के मोबाइल फोन से कई नंबरों के साथ व्हाट्सएप चैटिंग मिली है। व्हाट्सए चैंटिंग में कई लोगों के साथ नशे की खरीद-फरोख्त का जिक्र है। इनमें से कई लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस उन सभी लोगों की डिटेल खंगाल रही है। विजय कुमार के मोबाइल फोन से मिली चैट हिस्ट्री से नशा तस्करी के बड़े चैनल का पर्दाफाश हो सकता है।

विजय ने पंजाब में नशा तस्करी ज्यादा होने के कारण उसने मोहाली को अपना ठिकाना बनाया और पिछले करीब पांच साल से वह यहां एक्टिव था। इससे पहले भी चंडीगढ़ में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। नशे का कारोबार कर उसने ब्रांड न्यू आइ-20 गाड़ी और आई फोन खरीदे। अब वह सलाखों के पीछे पहुंच गया है।

लग्जरी लाइफ के चक्कर में बन गया ड्रग पैडलर विजय का परिवार मेहनत-मजदूरी करके अपनाजीवन यापन करता, मगर विजय लग्जरी लाइफ जीना चाहता था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही वह आवारागर्दी करने लगा था। उसके शौक काफी महंगे और बड़े थे। इसीलिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और नशे के धंधे में शामिल हो गया।

हैंडलर पकड़े जाते ही बदल देता था ठिकाना विजय कुमार पंजाब से हेरोइन खरीदता था। जब भी उसका कोई हैंडलर पकड़ा जाता था तो वह पंजाब में अपना ठिकाना बदल लेता था। उसे डर रहता था कि उसके हैंडलर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस उस तक भी जरूर पहुंचेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी।