    नए साल की पहली सुबह बनी खुशियों की सौगात, पंचकूला में 11 बच्चों ने लिया जन्म, परिवार में दोहरा जश्न

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:31 PM (IST)

    पंचकूला के सिविल अस्पताल में नए साल 2026 की पहली जनवरी को 11 बच्चों का जन्म हुआ, जिससे परिवारों और अस्पताल स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। इनमें 6 लड़क ...और पढ़ें

    पंचकूला के सिविल अस्पताल में नए साल पर 11 बच्चों का जन्म हुआ।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला।  नए साल 2026 की शुरुआत शहर के 11 परिवारों के लिए खास खुशियां लेकर आई। एक जनवरी को सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में 11 बच्चों ने जन्म लेकर न केवल अपने परिवारों, बल्कि अस्पताल स्टाफ के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी।

    नए साल की पहली सुबह नवजातों की किलकारियों से गूंज उठी और यह दिन इन परिवारों के जीवन में हमेशा के लिए यादगार बन गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक जनवरी को जन्मे 11 बच्चों में से 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं।

    6 बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव के माध्यम से हुआ, जबकि 5 बच्चों का जन्म सिजेरियन आपरेशन (सी-सेक्शन) से कराया गया। राहत की बात यह रही कि सभी नवजात और उनकी माताएं पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।

    सिविल अस्पताल के पीएमओ डाॅ. आरएस चौहान ने बताया कि नए साल के पहले ही दिन अस्पताल में 11 बच्चों का जन्म होना अपने आप में खुशी की बात है। यह दर्शाता है कि अस्पताल में प्रसूति सेवाएं सुचारु रूप से चल रही हैं और स्टाफ पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य कर रहा है। 

    नए साल के साथ मातृत्व की शुरुआत, खुशी का ठिकाना नहीं

    इन नवजातों में एक विशेष मामला नारायणगढ़ निवासी प्रियंका का रहा, जिन्होंने 1 जनवरी की रात को एक बेटे को जन्म दिया। प्रियंका का यह पहला बच्चा है। चिकित्सकों के अनुसार प्रसव के दौरान उन्हें रसौली के कारण जटिलताएं सामने आई थीं, जिसके चलते ऑपपरेशन के माध्यम से डिलीवरी करानी पड़ी। 

    बेटे के जन्म की खबर मिलते ही प्रियंका के परिवार में खुशी का माहौल बन गया। प्रियंका ने भावुक होते हुए कहा कि नया साल उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। उन्होंने बताया कि यह उनका पहला बच्चा है और नए साल के साथ मातृत्व की शुरुआत होना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनके अनुसार, नया साल हमारे लिए बहुत खास बन गया है, खुशियां अब दोगुनी हो गई हैं।