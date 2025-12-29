नशे के अवैध कारोबार से जुड़े नाइजीरियाई नागरिक की सजा पूरी, भारत से निष्कासित

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक को उसकी सजा पूरी होने के बाद भारत से सफलतापूर्वक निष्कासित कर दिया है। अमेक्का चंडीगढ़ और पंचकूला क्षेत्र में हेरोइन की सप्लाई में संलिप्त था और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, अमेक्का को 9 फरवरी 2023 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत थाना सेक्टर-20, पंचकूला में नामजद किया गया था। उसे 11 फरवरी 2023 को हेरोइन सप्लायर की भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल था।

इससे पहले, 4 जुलाई 2018 को भी उसके खिलाफ थाना सेक्टर-31, चंडीगढ़ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में 10 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था।