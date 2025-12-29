Language
    नशे के अवैध कारोबार से जुड़े नाइजीरियाई नागरिक की सजा पूरी, भारत से निष्कासित

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक अमेक्का को उसकी सजा पूरी होने के बाद भारत से निष्कासित कर दिया है। अमेक्का चंडीगढ़ और पंचकूला में हेरोइन की आपूर ...और पढ़ें

    सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बादको नाइजीरियाई नागरिक का भारत से सफलतापूर्वक निष्कासन सुनिश्चित किया गया।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक को उसकी सजा पूरी होने के बाद भारत से सफलतापूर्वक निष्कासित कर दिया है। अमेक्का चंडीगढ़ और पंचकूला क्षेत्र में हेरोइन की सप्लाई में संलिप्त था और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज थे।

    पुलिस के अनुसार, अमेक्का को 9 फरवरी 2023 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत थाना सेक्टर-20, पंचकूला में नामजद किया गया था। उसे 11 फरवरी 2023 को हेरोइन सप्लायर की भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल था।

    इससे पहले, 4 जुलाई 2018 को भी उसके खिलाफ थाना सेक्टर-31, चंडीगढ़ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में 10 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था।

    डीसीपी पंचकूला एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 22 सितंबर 2025 को माननीय सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा आरोपित की सजा पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट करने के आदेश दिए गए थे। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बादको नाइजीरियाई नागरिक का भारत से सफलतापूर्वक निष्कासन सुनिश्चित किया गया।