म्हारी सड़क ऐप पर मिली शिकायतों के निपटारे में लापरवाही पड़ी भारी, कई अधिकारी नपेंगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। म्हारी सड़क ऐप पर मिली शिकायतों के निपटारे में लापरवाही में कई अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिकायतों का गलत निस्तारण करने पर करीब दो दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐप को अपलोड करने के लिए सभी पंजीकृत ड्राइविंग लाइसेंसधारक एवं वाहन मालिकों को संदेश भेजे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग कर सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक ऐप पर 24 हजार 482 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10 हजार 501 शिकायतों का निस्तारण करने के लिए कार्रवाई की गई। 12 हजार 930 शिकायतों पर कार्य प्रगति पर है और शेष शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। शिकायतों का निवारण होने पर 1770 लोगों ने संतुष्टि प्रदान की है और एक लाख 18 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि म्हारी सड़क ऐप की हर माह जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में अब तक कितनी सड़कों की मरम्मत हुई है और कितनी सड़कों पर कार्य चल रहा है तथा शेष सड़कों का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करें।

ऐप के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास अवसंरचना विकास निगम, जिला परिषद, जीएमडीए और पीएमडीए की सड़कें शामिल की गई हैं। इस ऐप के माध्यम से सड़कों को गढढा मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। हर जिले में एक एक सड़क का चयन कर उसे स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसी सड़कों के साथ पाथवे बनाने का कार्य भी किया जाएगा।

प्रदेश की लगभग 46 हजार 531 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा राज्य की लगभग 3000 किलोमीटर सड़कों पर सफेद पट्टी लगाने का कार्य किया गया है ताकि धुंध के मौसम में वाहनों को सड़क साफ दिखाई दे सके। बैठक में कई जिलों से तैयार की गई पीपीटी भी दिखाई गई जिसमें गढ्ढे भरने बारे विस्तार से दर्शाया गया।