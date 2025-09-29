'मिट्टी के दीये, खादी और...' स्वदेशी की राह चली नायब सरकार; CM ने आत्मनिर्भर भारत के गिनवाए ये मोदी मंत्र

हरियाणा सरकार राज्य में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक कार्ययोजना बना रही है। इसके तहत दीपावली पर मिट्टी के दीयों का उपयोग करने और महिलाओं को स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा जिसके लिए रथयात्रा निकाली जाएगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार और संगठन पूरे राज्य में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री व इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। दीपावली समेत विभिन्न त्योहारों में विदेशी लाइटों के स्थान पर मिट्टी के दीयों का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। महिलाओं को अपने देश और राज्य में बने उत्पादों की बिक्री के लिए तैयार किया जाएगा।

युवाओं को नौकरियां प्राप्त करने की बजाय नौकरियां देने वाला बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें मुद्रा और स्टार्टअप योजना का लाभ हासिल करने के लिए आगे लाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को भाजपा पूरे प्रदेश में लोगों के बीच लेकर जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस अभियान की अगुवानी करेंगे। लोगों को स्वदेशी के प्रति प्रेरित और जागरूक करने के लिए भाजपा राज्य में रथयात्रा निकालेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक पूरे राज्य में यह रथयात्रा निकलेगी। इस अवधि में सेमीनार और सम्मेलनों का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को राज्य में लागू करने की पूरी रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार और संगठन लोगों के सहयोग से अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वदेशी अभियान को चलाएंगे, जिसके तहत घर-घर तक स्वदेशी अपनाने का संदेश पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती परिश्रम और उद्यम की धरती है।

जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को चरितार्थ करने में हरियाणा हमेशा आगे रहेगा। स्वदेशी जागरूकता अभियान को हरियाणा के हर गांव और हर शहर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम होंगे। नवंबर व दिसंबर माह में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों व किसानों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

व्यापारी सम्मेलन, एमएसएमई उद्योगपति सम्मेलन और कालेजों में युवाओं के साथ संवाद गोष्ठियां होंगी। पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसका रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। बाक्स प्राकृतिक खेती व खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ें किसान नायब सिंह सैनी ने लोगों से कहा कि वे दीवाली व त्योहारों में विदेशी लाइट के स्थान पर मिट्टी के दीयों का उपयोग करें।

पूजा पंडालों में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टाल और बैनर लगाने की योजना है। संकल्प फार आत्मनिर्भर भारत के लोगो बनवाकर उन्हें दुकानदारों को दिए जाएंगे, ताकि उन्हें प्रतिष्ठानों पर लगा सकें। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने व खाद्य प्रसंस्करण में आगे आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ज्यादा खाद का इस्तेमाल उचित नहीं है। एक एकड़ प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करें व्यापारी मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। व्यापारी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करें। हम आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के समय में भारत की जड़ें खोखली थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जड़ें मजबूत हुई हैं। चमकते हुए सितारे के रूप में भारत उभरा है। आज वोकल फार लोकल मजबूत नारा बन चुका है। कांग्रेस देश को आगे रखकर राजनीति नहीं करती थी। वह वोट को आगे रखकर राजनीति करती रही है। पीएम मोदी ने हमेशा देश को आगे रखकर राजनीति की है।