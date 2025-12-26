पंचकूला के मोरनी में घर में घुसा तेंदुआ, शोर मचाकर बची जान, दहशत में ग्रामीण

संवाद सहयोगी, मोरनी। मोरनी क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक अब गांवों तक पहुंच चुका है। रात को शिल्यों के दाबला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ दबे पांव एक घर के भीतर घुस आया। कुत्ते को शिकार बनाने की फिराक में आए तेंदुए ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, कुत्ते के तेज भौंकने से घरवाले जाग गए। मालिक नराता राम और आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकला।

घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। नराता राम ने बताया कि उनके घर के आसपास लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही है। कच्चे रास्तों पर रोज उसके पंजों के निशान मिलते हैं, जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है।

हालात ऐसे हैं कि रात के समय गांव की गलियों और सड़कों पर निकलना खतरे से खाली नहीं। कई बार तेंदुए अचानक वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों की जान पर बन आती है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पशुपालन घटने से तेंदुओं को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा, इसलिए वे बेखौफ होकर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। कुत्ते और पालतू जानवर उन्हें आसान शिकार लगते हैं। लगातार हो रही घटनाओं से लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं।