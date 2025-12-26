Language
    पंचकूला के मोरनी में घर में घुसा तेंदुआ, शोर मचाकर बची जान, दहशत में ग्रामीण

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    मोरनी क्षेत्र के शिल्यों के दाबला गांव में एक तेंदुआ रात में घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कुत्ते के भौंकने पर परिवार जागा और शोर म ...और पढ़ें

    मोरनी में तेंदुओं का यह बढ़ता खौफ अब पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी बन चुका है।

    संवाद सहयोगी, मोरनी।  मोरनी क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक अब गांवों तक पहुंच चुका है। रात को शिल्यों के दाबला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ दबे पांव एक घर के भीतर घुस आया।

    कुत्ते को शिकार बनाने की फिराक में आए तेंदुए ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, कुत्ते के तेज भौंकने से घरवाले जाग गए। मालिक नराता राम और आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकला।

    घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। नराता राम ने बताया कि उनके घर के आसपास लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही है। कच्चे रास्तों पर रोज उसके पंजों के निशान मिलते हैं, जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है।

    हालात ऐसे हैं कि रात के समय गांव की गलियों और सड़कों पर निकलना खतरे से खाली नहीं। कई बार तेंदुए अचानक वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों की जान पर बन आती है।

    ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पशुपालन घटने से तेंदुओं को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा, इसलिए वे बेखौफ होकर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। कुत्ते और पालतू जानवर उन्हें आसान शिकार लगते हैं। लगातार हो रही घटनाओं से लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं।

    ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते तेंदुओं को पकड़ा या जंगल में वापस नहीं भेजा गया, तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। मोरनी में तेंदुओं का यह बढ़ता आतंक अब पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी बन चुका है।