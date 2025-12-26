Language
    मां के दर्शन से होगी नववर्ष की शुरुआत, माता मनसा देवी मंदिर के 4 बजे खुल जाएंगे कपाट, भक्तों के लिए रहेंगे विशेष प्रबंध

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    ट्राईसिटी और अन्य राज्यों से श्रद्धालु नववर्ष की शुरुआत माता मनसा देवी मंदिर में दर्शनों के साथ करते हैं। मंदिर 31 दिसंबर को सुबह 5 से रात 10 और एक जन ...और पढ़ें

    पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में नववर्ष को लेकर तैयारियां चल रही हैं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। ट्राईसिटी समेत दूसरे राज्यों के लोग नववर्ष की शुरुआत मां के दर्शनों के साथ करते हैं। माता मनसा देवी मंदिर 31 दिसंबर को सुबह 5 से रात 10 और एक जनवरी को तड़के 4 से रात 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। मंदिर में विशेष प्रबंध रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। 

    बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग श्रद्धालु एक सहायक के साथ लिफ्ट से जाकर दर्शन कर सकेंगे। समयाभाव वाले श्रद्धालुओं के लिए मंडप एवं सुगम दर्शन की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालु 500 रुपये की दान राशि पर मंडप से तथा 100 रुपये की दान राशि पर सत्संग भवन के समीप स्थित गेट नंबर-2 से दर्शन कर सकेंगे।

    यह टोकन सुविधा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी। ऑनलाइन टोकन के लिए श्रद्धालु www.mansadevi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सतपाल शर्मा ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    ये रहेंगे इंतजाम

    • पुलिस विभाग को यातायात नियंत्रण, नाकाबंदी एवं कानून व्यवस्था बनाए रखेगा
    • माता मनसा देवी गौधाम के समीप अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाएगा
    •  होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक गार्ड एवं श्री माता मनसा देवी सेवक दल के स्वयंसेवक व्यवस्था संभालेंगे
    •  डिस्पेंसरी में पर्याप्त डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी
    • आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे
    •  निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था रहेगी
    • मंदिर परिसर के महिला एवं पुरुष शौचालयों की नियमित सफाई होगी
    • जूता घर में तैनात कर्मियों के नाम व मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे
    • किसी भी जानकारी के लिए 0172-2920988 पर संपर्क कर सकते हैं