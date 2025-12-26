मां के दर्शन से होगी नववर्ष की शुरुआत, माता मनसा देवी मंदिर के 4 बजे खुल जाएंगे कपाट, भक्तों के लिए रहेंगे विशेष प्रबंध

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ट्राईसिटी समेत दूसरे राज्यों के लोग नववर्ष की शुरुआत मां के दर्शनों के साथ करते हैं। माता मनसा देवी मंदिर 31 दिसंबर को सुबह 5 से रात 10 और एक जनवरी को तड़के 4 से रात 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। मंदिर में विशेष प्रबंध रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग श्रद्धालु एक सहायक के साथ लिफ्ट से जाकर दर्शन कर सकेंगे। समयाभाव वाले श्रद्धालुओं के लिए मंडप एवं सुगम दर्शन की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालु 500 रुपये की दान राशि पर मंडप से तथा 100 रुपये की दान राशि पर सत्संग भवन के समीप स्थित गेट नंबर-2 से दर्शन कर सकेंगे।

यह टोकन सुविधा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी। ऑनलाइन टोकन के लिए श्रद्धालु www.mansadevi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सतपाल शर्मा ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।