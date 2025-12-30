नए साल पर माता मनसा देवी के दर्शन के लिए उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, दर्शन की टाइमिंग बढ़ी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नए साल 2026 की शुरुआत के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, ताकि नववर्ष उनके जीवन में सुख, शांति और उन्नति लेकर आए। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के समीप पंचकूला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में भी नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सामान्य दिनों में भी यह मंदिर न केवल आसपास के क्षेत्रों से, बल्कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहता है।

श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल के उपलक्ष्य में दर्शन की टाइमिंग बढ़ाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के अनुसार, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे रात में दर्शन का समय बढ़ाया गया है। यह बढ़ी हुई व्यवस्था केवल दो दिनों के लिए लागू रहेगी।