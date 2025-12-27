Language
    नए साल में हरियाणा के कई IPS अधिकारियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, जल्द होगी नए DGP की नियुक्ति

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    हरियाणा में नए साल पर शीर्ष आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलेंगी। डीजीपी मोहम्मद अकील, ओपी सिंह और आलोक राय 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा के कई IPS अधिकारियों की बदलेगी जिम्मेदारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नए साल के पहले दिन ही शीर्ष स्तर के कई आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली जाएगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के मोहम्मद अकील (1989 बैच), ओपी सिंह (1992 बैच) और पुनर्नियुक्ति पाने वाले आलोक राय (1991 बैच) 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।

    ओपी सिंह कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं, जबकि मोहम्मद अकील के पास होमगार्ड और सिविल डिफेंस के कमांडेंट और आलोक राय के पास जेल महानिदेशक की जिम्मेदारी है। इन पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं।

    इसके अलावा कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं। नए डीजीपी के लिए प्रदेश सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास पांच आइपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा है। इनमें 1992 बैच के अजय सिंघल और 1993 बैच के आलोक मित्तल तथा एएस चावला पुलिस प्रमुख बनने की दौड़ में आगे हैं।

    बैठक के बाद यूपीएससी की ओर से तीन नाम प्रदेश सरकार को सुझाए जाएंगे, जिनमें किसी एक की नियुक्ति डीजीपी के पद पर की जाएगी। सरकार की ओर से भेजे गए पैनल में दो साल पुलिस प्रमुख रह चुके 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर और 1991 बैच के एसके जैन भी शामिल हैं।

    आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में आरोपित शत्रुजीत कपूर को लेकर यूपीएससी ने सरकार से एफआइआर की डिटेल के साथ ही वेतनमान की जानकारी मांगी थी, जो पुलिस बल प्रमुख होने के नाते वेतनमान के 17वें स्तर पर थे।

    इसके अलावा एसके जैन का पूरा सर्विस रिकार्ड भी मांगा गया है। हालांकि जैन को तीन आइपीएस अधिकारियों के पैनल में जगह मिलने की संभावना कम है क्योंकि वे पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए जरूरी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

    चूंकि आइपीएस सुसाइड मामले में अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, ऐसे में शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआइआर दर्ज होना उसके पैनल में चुने जाने में बाधा नहीं है।

    नए साल में पांच आईपीएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त

    • नाम -रैंक -सेवानिवृत्ति
    • हरदीप सिंह दून -एडीजीपी - 31 मई 2026
    • राजेश दुग्गल -संयुक्त पुलिस आयुक्त - 31 मई 2026
    • डा. राजश्री सिंह -आइजी -31 जुलाई 2026
    • संजीव कुमार जैन -पुलिस महानिदेशक -30 सितंबर 2026
    • शत्रुजीत कपूर -पुलिस महानिदेशक - 30 अक्टूबर 2026