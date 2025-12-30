माता मनसा देवी मंदिर में 17 फरवरी तक अर्पित कर सकेंगे चोला, ऑनलाइन बुकिंग 2 जनवरी से
माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवी मां को चोला अर्पित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। मुख्य कार्यकारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देवी मां को चोला अर्पित करने की प्रक्रिया को इस वर्ष पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। पूजास्थल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निशा यादव ने बताया कि 2 जनवरी 2026 से चोला अर्पित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह आनलाइन व्यवस्था माता मनसा देवी मंदिर (मुख्य मंदिर, पटियाला मंदिर व सती मंदिर), पंचकूला के अलावा काली माता मंदिर, कालका तथा चंडी माता मंदिर, चंडीमंदिर में भी लागू होगी। श्रद्धालु इस प्रक्रिया के माध्यम से 4 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान देवी मां को चोला अर्पित कर सकेंगे।
सीईओ ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनी रहे। इच्छुक श्रद्धालु पूजास्थल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.mansadevi.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चोला अर्पण के लिए अपनी बुकिंग सुनिश्चित कर सकते हैं।
उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या अनधिकृत माध्यमों से बचें और केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही बुकिंग करें। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं के समय की बचत करेगी, बल्कि मंदिर परिसर में व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।