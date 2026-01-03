मानेसर जमीन घोटाला! CBI अदालत ने बिल्डरों और आरोपितों पर कसा शिकंजा, कईयों पर आरोप तय, हुड्डा सहित कुछ को स्टे का लाभ मिला

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने मानेसर जमीन घोटाले के मामले में कई आरोपितों और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन आरोपितों के पक्ष में किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कुछ को स्टे का लाभ मिला।

अदालत ने आरोपित नवीन राव, रमेश चंद्रा, जो गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, और वीरेंद्र कुमार जैन के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसके साथ ही कई रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं, जिनमें आदित्य बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, जस्सम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, बीटा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य शामिल हैं।

इन सभी आरोपितों और कंपनियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत में आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद सभी उपस्थित आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जिन कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि आरोप तय होने के समय उपस्थित नहीं थे, उन्हें अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर आरोपों पर अपना पक्ष दर्ज कराना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 2 मार्च 2026 से दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए संबंधित गवाहों को समन जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

इस मामले में कुछ आरोपितों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई पर स्टे प्राप्त है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुरारी लाल टायल, छत्तर सिंह और अन्य शामिल हैं। अदालत ने दोहराया कि जिनके पक्ष में स्टे आदेश प्रभावी हैं, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

1600 करोड़ मूल्य की जमीन 100 करोड़ में खरीदी यह मामला 27 अगस्त 2004 को इनेलो सरकार द्वारा हरियाणा के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर गांवों की लगभग 912 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से शुरू हुआ। बाद में कांग्रेस सरकार के दौरान इस योजना को रद कर दिया गया और किसानों को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 25 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया।

आरोप है कि इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर करीब 1600 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 400 एकड़ जमीन निजी बिल्डरों ने मात्र 100 करोड़ रुपये में खरीद ली। 2014 में हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले की जांच तेज हुई। 17 सितंबर 2015 को सीबीआइ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की।