पंचकूला: पशुओं के चारा के नीचे दबने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर से अचानक खोल दी रस्सी

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर के गांव बिटना में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की तूड़ी (पशुओं का चारा) के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन सिंह, निवासी जिला पटियाला, पंजाब के रूप में हुई है।

पुलिस को दिए बयान में परमजीत सिंह, जो तूड़ी खरीदकर पिंजौर एरिया में बेचने का कार्य करते हैं, ने बताया कि वह मंगलवार को अपने ट्रैक्टर से पंजाब के संगरूर से बिटना गांव में तूड़ी सप्लाई करने आए थे।

उनके ट्रैक्टर को मोहन चला रहा था। सुबह लगभग 7 बजे जैसे ही वे गांव के नरेश कुमार के घर पहुंचे, परमजीत शौच के लिए गए। इसी दौरान मोहन ने ट्राली की पीछे की रस्सी खोल दी। अत्यधिक मात्रा में तूड़ी गिरने से मोहन इसके नीचे दब गया।