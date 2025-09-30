Language
    पंचकूला: पशुओं के चारा के नीचे दबने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर से अचानक खोल दी रस्सी

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    पिंजौर के बिटना गांव में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की तूड़ी के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन सिंह के रूप में हुई है जो पंजाब के पटियाला जिले के निवासी थे। परमजीत सिंह नामक एक व्यक्ति जो तूड़ी का व्यापार करते हैं ने बताया कि मोहन तूड़ी से भरे ट्रैक्टर को चला रहा था जब यह घटना घटी।

    पंचकूला: पशुओं के चारा के नीचे दबने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर के गांव बिटना में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की तूड़ी (पशुओं का चारा) के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन सिंह, निवासी जिला पटियाला, पंजाब के रूप में हुई है।

    पुलिस को दिए बयान में परमजीत सिंह, जो तूड़ी खरीदकर पिंजौर एरिया में बेचने का कार्य करते हैं, ने बताया कि वह मंगलवार को अपने ट्रैक्टर से पंजाब के संगरूर से बिटना गांव में तूड़ी सप्लाई करने आए थे।

    उनके ट्रैक्टर को मोहन चला रहा था। सुबह लगभग 7 बजे जैसे ही वे गांव के नरेश कुमार के घर पहुंचे, परमजीत शौच के लिए गए। इसी दौरान मोहन ने ट्राली की पीछे की रस्सी खोल दी। अत्यधिक मात्रा में तूड़ी गिरने से मोहन इसके नीचे दब गया।

    बेहोशी की हालत में मोहन को तुरंत पंचकुला के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के साथी परमजीत सिंह के बयान के आधार पर जांच की जा रही है।