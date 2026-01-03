Language
    हरियाणा: समालखा-बरवाला को नगर परिषद बनाने से मौजूदा अध्यक्ष और पार्षदों के पांच साल के कार्यकाल में फंसा पेंच

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:42 PM (IST)

    नगर पालिक परिषद समालखा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पानीपत की समालखा और हिसार की बरवाला नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिए जाने से अध्यक्ष और पार्षदों के पांच साल के कार्यकाल में पेंच फंस गया है। पिछले साल 26 दिसंबर को बरवाला तथा 12 अगस्त को समालखा नगर पालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद बनाया गया था।

    दोनों पालिकाओं में जून 2022 में आम चुनाव कराए गए थे। ऐसे में इनका अभी डेढ़ साल का कार्यकाल बाकी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शहरी निकाय विभाग के मंत्री, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष मामले को उठाते हुए अभिवेदन भेजा है।

    बरवाला नगर पालिका सदन और समालखा नगरपालिका सदन का कार्यकाल जुलाई 2027 तक शेष है। हरियाणा नगर पालिका कानून 1973 की धारा 254 में मौजूदा निर्वाचित नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष और विकट परिस्थितियों में समय पूर्व भंग करने का प्रविधान तो है परंतु उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि अगर किसी निर्वाचित नगर पालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद किया जाता है, तो इससे पूर्ववत निर्वाचित नगर पालिका समिति स्वत: भंग हो जाएगी।

    वैसे भी किसी मौजूदा निर्वाचित नगर निकाय का दर्जा अपग्रेड करने मात्र से उस निकाय को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करना पूर्णतया अलोकतांत्रिक होगा। इस प्रकार जब तक मौजूदा समालखा नगरपालिका समिति और मौजूदा बरवाला नगरपालिका समिति का पांच वर्ष कार्यकाल जुलाई 2027 तक पूरा नहीं होता, तब तक उन दोनों को नगर परिषद् के तौर पर अपग्रेड नहीं किया जा सकता है।

    दूसरी तरफ दोनों नगर पालिकाओं को समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद करने के फलस्वरूप हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के लिए आगामी कुछ महीनों में समालखा नगर परिषद और बरवाला नगर परिषद के प्रथम आम चुनाव करना भी कानूनन आवश्यक होगा।

    अगर ऐसा किया गया तो वर्तमान निर्वाचित समालखा नगरपालिका समिति और बरवाला नगरपालिका समिति के पदाधिकारियों अर्थात उनके प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष और सभी वार्ड सदस्यों का पांच वर्ष कार्यकाल समय पूर्व समाप्त हो जाएगा।

    इसके विरुद्ध वह अदालत जा सकते हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी नगर पालिका समिति के तौर पर आम चुनाव कराये गये हैं, तो उसके पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले अथवा उसे किसी वैध कारण के असमय भंग करने से पहले न तो उसका दर्जा बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है।

    इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि जुलाई 2027 के बाद ही दोनों नगर पालिकाओं को अपग्रेड करने के आदेश को प्रभावी किया जाए। उससे पहले आदेश लागू करने पर दोनों नगर पालिका समितियों के निर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का कार्यकाल समयपूर्व समाप्त हो जाएगा जो पूर्णतः असंवैधानिक होगा।