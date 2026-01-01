हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब इन महिलाओं को भी मिलेगा 2100 रुपये हर महीने
हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली माताओं को भी 2100 रुपये ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नए साल में अधिक से अधिक गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में बड़े बदलाव किए हैं।
इस योजना के अंतर्गत अब 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की ऐसी माताओं को भी 2100 रुपये मासिक की राशि मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। अभी तक एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाली महिलाओं को 2100 रुपये मासिक का लाभ देने का प्रविधान है।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव की जानकारी दी। निपुण योजना के तहत ग्रेडेशन वाली महिलाएं, बच्चों में कुपोषण या एनीमिया को रोकने वाली 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी 2100 रुपये मासिक का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
वर्तमान में 2100 रुपये की जो राशि महिलाओं के खातों में जा रही है, उसमें से अब 1100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, जबकि एक हजार रुपये सरकार रेकरिंग डिपाजिट या फिक्स डिपाजिट करवाएगी, ताकि भविष्य में उन्हें ब्याज का लाभ भी मिलता रहे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर डिपाजिट राशि नोमनी को तुरंत जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य का लिंग अनुपात तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल राज्य में एक हजार पुरुषों के मुकाबले लिंग अनुपात 923 पर पहुंच गया है। साल 2014 में कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक लिंग अनुपात 871 था।
पिछले साल तीन गुणा अधिक रेड की गई, जिसके बाद 41 कैमिस्ट शाप और 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए। पिछले साल 114 एफआइआर कराई गई व 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई हैं।
नायब सिंह सैनी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जिन नई महिलाओं को योजना के लाभ के दायरे में लाया गया है, उन्हें एक जनवरी 2026 से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में नई कैटेगरी की करकीब सवा लाख महिलाएं शामिल होंगी।
लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर 2025 में लांच हुई थी और एक नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर 2100 रुपये की मासिक किस्त डीबीटी के जरिए मिली थी। दूसरी किस्त दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी की गई थी।
योजना की दूसरी किस्त जारी करते हुए सीएम घोषणा कर चुके हैं कि महिलाओं के खाते में हर महीने की बजाय हर तीन महीने के बाद राशि भेजी जाएगी। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया था।
प्रदेश में करीब आठ लाख महिलाओं को फिलहाल सहायता राशि मिल रही है। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है। 250 करोड़ रुपये की सहायता राशि अभी तक दो किस्तों में महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है।
लाडो लक्ष्मी योजना के बदले दायरे के अहम बिंदु
- - 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों के होने चाहिएं।
- - भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- - पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था, वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपये का लाभ मिलेगा।
- - उपरोक्त सभी श्रेणियों के तहत यह लाभ केवल तीन बच्चों तक ही मिलेगा। साथ ही, इन श्रेणियों के तहत पात्र महिलाओं को लाभ तीन साल तक दिया जाएगा।
- - योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची ग्राम सभाओं में जारी की जाएगी। यदि कोई आपत्ति दर्ज करवाई जाती है तो संबंधित का नाम काट दिया जाएगा।
