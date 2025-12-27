पंचकूला के रिहायशी एरिया में तेंदुए ने मचाई दहशत, घरों में घुसा, लोगों की सांसें अटकी
पंचकूला में एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से लोगों में भारी दहशत फैल गई। यह तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिससे लोगाें की सांसें अटक गईं और वे भयभी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 के मकान नंबर 277 में शनिवार को तेंदुआ घुस गया। उसके बाद एक के बाद दूसरे घर में पहुंचा। आबादी एरिया में तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। आसपास हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की सांसें अटक गई। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है।
एक दिन पहले मोरनी के शिल्यों के दाबला गांव में एक तेंदुआ एक घर के भीतर घुस गया था। कुत्ते के तेज भौंकने से घरवाले जाग गए और शोर मचाया। तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया था। ऐसे में आबादी एरिया में वन्यजीवों की मौजूदगी से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
वहीं, इससे पहले 7 दिसंबर को चंडीमंदिर–मोरनी रोड पर तेंदुआ दिखा था। मांधना गांव में शादी में जा रहे चंडीमंदिर और कजियाना गांव के लोगों की कारों के सामने तेंदुआ आ गया था। कुछ सेकंड तक तेंदुआ कारों की लाइट में खड़ा रहा और फिर जंगल में लौट गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।