पंचकूला के रिहायशी एरिया में तेंदुए ने मचाई दहशत, घरों में घुसा, लोगों की सांसें अटकी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 के मकान नंबर 277 में शनिवार को तेंदुआ घुस गया। उसके बाद एक के बाद दूसरे घर में पहुंचा। आबादी एरिया में तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। आसपास हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की सांसें अटक गई। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है।

एक दिन पहले मोरनी के शिल्यों के दाबला गांव में एक तेंदुआ एक घर के भीतर घुस गया था। कुत्ते के तेज भौंकने से घरवाले जाग गए और शोर मचाया। तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया था। ऐसे में आबादी एरिया में वन्यजीवों की मौजूदगी से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।