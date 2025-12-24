'वामपंथी उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद और नार्थ ईस्ट के हत्यारों को किया खत्म', शाह बोले- देश तीनों मोर्चों पर सुरक्षित

Language
    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:51 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद और नार्थ ईस्ट के हत्यारों को खत्म कर ...और पढ़ें

    हरियाणा में अपने संबोधन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद और नार्थ ईस्ट के हत्यारों को खत्म कर दिया है। अब देश तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए नए कानूनों को लागू करना नए जवानों के लिए चुनौती है।

    केंद्रीय गृह मंत्री ने पंचकूला में पासिंग आउट परेड में हरियाणा पुलिस के 5061 नव प्रशिक्षित जवानों की सलामी लेने के बाद उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य दोषियों को सजा सुनिश्चित करना है। हरियाणा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्ची–खर्ची रहित राज्य बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, जिसका नतीजा यह नए भर्ती पुलिस जवान हैं।

    हरियाणा पुलिस के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण साबित हुआ। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हरियाणा पुलिस के 5061 नव-प्रशिक्षित कांस्टेबलों ने अनुशासन, निष्ठा और जनसेवा की शपथ लेकर औपचारिक रूप से पुलिस बल का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया। रिक्रूट बेसिक कोर्स (आरबीसी) बैच-93 की भव्य पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षुओं ने शानदार ड्रिल, अनुशासन और समन्वय का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

    मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शाह ने कहा कि यह हरियाणा पुलिस का पहला ऐसा बैच है, जिसमें 85 प्रतिशत युवा ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट हैं। औसत उम्र मात्र 26 वर्ष है। यह पहला बैच है, जो नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद सेवा संभालेगा। वर्ष 1966 से अब तक जितने भी बैच प्रशिक्षण लेकर निकले हैं, उनमें यह पहला बैच है जो नए कानूनों को सीखकर सीधे जनता के बीच जाएगा।

    अमित शाह ने कहा कि उन्हें यह देखकर विशेष खुशी हुई कि परेड का नेतृत्व बेटियों ने किया। जब देश की पहली पंक्ति में बेटियां खड़ी होती हैं, तो यह पूरे देश के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश होता है। उन्होंने कहा कि अब तक आप प्रशिक्षु थे, लेकिन शपथ लेते ही आप हरियाणा पुलिस का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। अब आपको प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है।

    अमित शाह ने कहा कि हरियाणा पुलिस की गौरवमयी परंपरा से जुड़कर आपको यह याद रखना होगा कि यहां कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं होता। प्रशिक्षुओं को विश्वास, दक्षता और तकनीक के आधार पर आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है। शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते हुए कहा कि 25 दिसंबर को अटल जी का शताब्दी वर्ष है। वह हर क्षेत्र में अटल थे और उनके नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति बना।

    6000 नए पुलिस जवानों की भर्ती जल्द : नायब

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही छह हजार नए पुलिस जवानों की भर्ती करने जा रही है, जिनमें 1000 महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है और 14 फरवरी को राष्ट्रपति कलर से सम्मानित होना इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में शामिल होने वाले इन युवाओं के परिजन उन्हें वर्दी में देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे।

    नायब सैनी ने इसे देश का सबसे बड़ा दीक्षांत समारोह बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि नए जवानों को तीन नए आपराधिक कानूनों की विशेष ट्रेनिंग दी गई है, साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरियाणा पुलिस की अहम भूमिका रही है और ये नए जवान नशा मुक्त हरियाणा के लिए ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाएंगे।

    969 पोस्ट ग्रेजुएट तो 3324 ग्रेजुएट जवान

    मधुबन की हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक डीजी एएस चावला ने बताया कि यह बैच अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और बौद्धिक क्षमता के कारण खास है। कुल 5061 जवानों में 969 पोस्ट ग्रेजुएट हैं जबकि 3324 ग्रेजुएट हैं। 768 जवान 12वीं या डिप्लोमा योग्यता वाले हैं।

    बड़ी संख्या में जवान हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में दक्ष हैं। ऐसे में मास लेवल पर कम्युनिकेट करना, साइबर अपराध, तकनीक-आधारित पुलिसिंग में फायदा मिलेगा। भर्ती हुए जवानों में 32 जवान दूसरे राज्यों से भी हैं।