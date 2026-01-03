'लाडो लक्ष्मी में शर्तों का महाजाल, 96% महिलाएं योजना से बाहर'; अनुराग ढांडा बोले- नायब सरकार ने किया छल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के नाम पर महिलाओं के साथ जो किया है, वह सशक्तिकरण नहीं बल्कि खुला छल है। अब सरकार यह कह रही है कि महिलाओं को 2100 रुपये नहीं, बल्कि पहले केवल 1100 रुपये दिए जाएंगे और शेष 1000 रुपये कभी बाद में, किसी शर्त के साथ जमा होंगे।

यह साफ दिख रहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले महिलाओं से खुला झूठ बोला और अब उस झूठ को ढकने के लिए नियम बदल रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बिना शर्त के हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया था।

न आय की सीमा बताई, न उम्र की, न बच्चों, पढ़ाई या कुपोषण की कोई शर्त थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि योजना को जानबूझकर इतना जटिल बना दिया गया है कि ज्यादातर महिलाएं अपने-आप लाभार्थी सूची से बाहर हो जाएं।

आय सीमा, बच्चों की शिक्षा, पोषण, उम्र और निवास जैसी शर्तें थोपकर सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि महिलाओं को तत्काल आर्थिक मदद न मिले और योजना सिर्फ कागजों और मंचों तक सिमट कर रह जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के 80 प्रतिशत अंक जैसी शर्तें गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए व्यावहारिक नहीं हैं।

यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सोची-समझी राजनीतिक धोखाधड़ी है। हरियाणा में 18 से 60 वर्ष की उम्र की लगभग एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, जिन्हें चुनावी वादे के मुताबिक 2100 रुपये मिलने थे। लेकिन पहली किस्त में सिर्फ पांच लाख महिलाओं को ही पैसे मिले, जो कुल पात्र महिलाओं का महज करीब चार प्रतिशत है। यानी 96 प्रतिशत महिलाओं को सरकार ने बाहर कर दिया।

उन्होंने कहा कि परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये तय कर दी गई, जबकि बीपीएल की आधिकारिक सीमा 1.8 लाख रुपये है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार ने गरीब की परिभाषा ही बदल दी। दूसरे राज्यों से शादी कर आई महिलाओं पर 15 साल के निवास की शर्त थोप दी गई।