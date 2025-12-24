Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'चाचा का दिमाग खराब हो तो भतीजा क्या करे..', कृष्णपाल गुर्जर व पूर्व सांसद अवतार भड़ाना में जुबानी जंग

    By Satyendra Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अवतार भड़ाना ने कृष्णपाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एनसीआर हरियाणा के प्रमुख जिले फरीदाबाद में कड़ाके की इस ठंड में सियासी हवा गरम चल रही है। इसकी वजह फरीदाबाद से सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा फरीदाबाद के ही पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के बीच चल रही जुबानी जंग है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों के बयान इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रसारित हो रहे हैं। इस समय अवतार भड़ाना यहां की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान भड़ाना ने केंद्रीय राज्य मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि फरीदाबाद का इतिहास है कि चार बार यहां से कोई सांसद नहीं रहा है।

    ठकृष्णपाल की भी यह अंतिम पारी है। उन्हें नाक रगड़नी पड़ेगी। अवतार सिंह भड़ाना यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं सांसद और मंत्री था तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। हाथ पकड़कर काम करवा लेता था। जनता के हक की लड़ाई लड़ता था।

    कृष्णपाल में वह दम नहीं हैं। पूर्व सांसद के बयान को लेकर जब केंद्रीय राज्य मंत्री से मीडिया ने बात की तो उन्होंने पहले कहा कि वे कुछ नहीं बोलेंगे, पर जब यह कहा गया कि आप उन्हें चाचा कहते हो फिर भी वह आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर मुस्कुरा पड़े।

    केंद्रीय राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि जब चाचा का दिमाग खराब हो गया हो तो भतीजा क्या करेगा। बता दें कि इससे पहले भी अवतार भड़ाना ने बयान दिया था कि कृष्णपाल गुर्जर को उन्होंने ही पार्षद बनवाया था।