    BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले कृष्णपाल गुर्जर, जानिए किन मुद्दों पर हुई बातचीत

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:07 PM (IST)

     केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गुर्जर और नबीन के बीच हरियाणा के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है।

    कृष्णपाल गुर्जर की भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा किसी भी समय संभव है। हरियाणा के भाजपा नेताओं का पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है।

    अभी तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल, पूर्व मंत्री असीम गोयल, राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष से नई दिल्ली में मिल चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में तीसरी बार मंत्री बने हैं।

    वह फरीदाबाद से तीन बार के सांसद और तीन बार के विधायक हैं। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रह चुके कृष्ण पाल गुर्जर ने कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने के बाद कहा कि नितिन नबीन का नेतृत्व उनके दीर्घ अनुभव, पार्टी के प्रति समर्पण और कर्मठता के पुरस्कार का प्रतीक है।

    केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश और हरियाणा में भाजपा का संगठन और ज्यादा सुदृढ़ होगा। संगठनात्मक क्षमता, कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण और देशहित के प्रति प्रतिबद्धता के चलते नितिन नबीन जन-जन तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे।