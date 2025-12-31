Language
    IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले के बाद बड़ा एक्शन, रोहतक के पूर्व SP बिजरानिया को करनाल का कमाल; बदले गए 8 अधिकारी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या प्रकरण के बाद रोहतक से हटाए गए आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को करनाल का एसपी नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने दो आईपी ...और पढ़ें

    Hero Image

    आईपीएस आत्महत्या प्रकरण के बाद नरेंद्र बिजरानिया बने करनाल के नए एसपी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में हुए आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या प्रकरण के दौरान रोहतक से हटाए गए आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को करनाल का एसपी बनाया गया है। बुधवार को प्रदेश सरकार ने दो आईपीएस और छह एचपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए।

    वाई पूरण कुमार आत्महत्या प्रकरण के दौरान बिजरानिया रोहतक में एसपी के पद पर तैनात थे। उस समय चौतरफा दबाव के चलते तत्कालीन पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर तथा रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजरानिया अवकाश पर चले गए थे। कपूर बीती 14 दिसंबर को ज्वाइन कर चुके हैं।

    गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति का इंतजार कर रहे नरेंद्र बिजरानिया को करनाल में एसपी लगाया गया है। करनाल में अब तक एसपी रहे 2013 बैच के आईपीएस गंगाराम पूनिया को एसपी एंटी क्रप्शन ब्यूरो लगाया गया है।

    एचपीएस अधिकारियों में सोनीपत के एसीपी जीत बेनीवाल को डीएसपी सीआईडी, सुशील कुमार को द्वितीय बटालियन एचएपी, फरीदाबाद की एसीपी मोनिका को डीएसपी सीआईडी, मुनीष सहगल को द्वितीय बटालियन आईआरबी भोंडसी, अनिल कुमार को डीएसपी सीआईडी तथा शाकिर हुसैन को फोर्थ बटालियन आईआरबी भोंडसी में लगाया गया है।