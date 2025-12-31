IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले के बाद बड़ा एक्शन, रोहतक के पूर्व SP बिजरानिया को करनाल का कमाल; बदले गए 8 अधिकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में हुए आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या प्रकरण के दौरान रोहतक से हटाए गए आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को करनाल का एसपी बनाया गया है। बुधवार को प्रदेश सरकार ने दो आईपीएस और छह एचपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए।

वाई पूरण कुमार आत्महत्या प्रकरण के दौरान बिजरानिया रोहतक में एसपी के पद पर तैनात थे। उस समय चौतरफा दबाव के चलते तत्कालीन पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर तथा रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजरानिया अवकाश पर चले गए थे। कपूर बीती 14 दिसंबर को ज्वाइन कर चुके हैं।

गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति का इंतजार कर रहे नरेंद्र बिजरानिया को करनाल में एसपी लगाया गया है। करनाल में अब तक एसपी रहे 2013 बैच के आईपीएस गंगाराम पूनिया को एसपी एंटी क्रप्शन ब्यूरो लगाया गया है।