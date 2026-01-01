Language
    IPS अजय सिंघल ने संभाला हरियाणा DGP का पदभार, पुलिस हेडक्वार्टर में जवानों ने दी सलामी; दो साल तक रहेगा कार्यकाल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:19 AM (IST)

    पंचकूला में हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अपराधियों को बख्शा न जाने और कानून व्यवस्था को सुद ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पंचकूला। पंचकूला में हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पंचकूला के सेक्टर- 6 में मौजूद हरियाणा पुलिस मुख्यालय में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने सलामी ली। अजय सिंघल ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

    नए डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी, और मैं उनके निर्देशों और हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा... हरियाणा पुलिस ने जब भी चुनौतियों का सामना किया है, तो उनका डटकर मुकाबला किया है, और हम हर क्षेत्र में सफल रहे हैं। चाहे वह आतंकवाद से लड़ना हो, अपराध को कंट्रोल करना हो, या कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो, हमें कई प्लेटफॉर्म पर सराहा गया है।

    दो वर्ष रहेगा कार्यकाल

    नए डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारत सरकार केस में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। इससे पहले राज्य सरकारें अपनी पसंद से डीजीपी नियुक्त कर लिया करती थी। पंजाब में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर विवाद भी हो चुका है।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही राज्य सरकारों की ओर से डीजीपी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का पैनल बनाकर यूपीएससी को भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष तय किया हुआ है।

    (समाचार एजेंसी ANI के साथ)