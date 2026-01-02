Language
    पंचकूला: अंतरराज्यीय तस्कर हेरोइन के साथ गिरफ्तार, हरिद्वार का रहने वाला है आरोपी; ट्राइसिटी में करता था तस्करी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:52 PM (IST)

    पंचकूला क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराज्यीय नशा तस्कर विजय कुमार को 296.92 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत 12 लाख से अधिक है। आरोपी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंतरराज्यीय तस्कर हेरोइन के साथ गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने अंतरराज्यीय नशा तस्कर को 296.92 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। इसकी बाजार कीमत 12 लाख से ज्यादा है। आरोपित की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपित से नशा तस्करी के बारे में पूछताछ की जा रही है।

    एसीपी क्राइम अवरविंद कांबोज ने बताया कि एक जनवरी को क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 को सूचना मिली कि एक युवक आई-20 कार में सवार होकर सेक्टर-15 सब्जी मंडी क्षेत्र में हेरोइन के साथ मौजूद है। सूचना मिलते ही एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज की अगुवाई में इंचार्ज दलीप सिंह की टीम ने मौके पर दबिश दी और युवक को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 296.92 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

    आरोपित की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। वर्तमान में वह जीरकपुर में किराये के मकान में रहकर नशा तस्करी के धंधे में संलिप्त था।

    एक साल में पकड़े 255 नशा तस्कर

    आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पंचकूला पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े कुल 124 मामले दर्ज कर 255 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि वर्ष 2024 में 118 मामलों में 208 तस्करों की गिरफ्तारी की गई थी।

    वर्ष 2025 में पुलिस द्वारा लगभग 246 किलो चूरा पोस्त, 13 किलो से अधिक अफीम, एक किलो 930 ग्राम हेरोइन, 17 किलो से अधिक चरस और 20,410 नशीली गोलियां बरामद की। इसके मुकाबले वर्ष 2024 में 33 किलो चूरा पोस्त, 4.5 किलो अफीम, 996 ग्राम हेरोइन और 4 किलो से अधिक चरस की बरामदगी हुई थी।

    नशे की कमाई पर बुलडोजर और संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई

    वर्ष 2025 में पंचकूला पुलिस ने नशे की कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी कड़ा प्रहार किया। पुलिस ने 6 नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 2 थी। इसके अलावा वर्ष 2025 में 4 नशा तस्करों की संपत्तियों को अटैच किया गया, वहीं वर्ष 2024 में 2 तस्करों की संपत्तियां अटैच की गई थीं।

    कोरियर से नशा तस्करी पर रहेगी नजर

    तकनीक के माध्यम से आनलाइन और कूरियर के जरिए होने वाली नशे की तस्करी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस कर्मियों को एनडीपीएस एक्ट का नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा और बेहतर कार्य करने वाली टीमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि नशा तस्करी से जुड़ी कोई भी सूचना पंचकूला पुलिस ड्रग इंफो हेल्पलाइन नंबर 7087081100, 7087081048 अथवा मानस हेल्पलाइन 1933 पर दी जा सकती है। पुलिस सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखेगी।