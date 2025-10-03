Language
    हरियाणा में अगले दो दिनों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट, ओले बनेंगे किसानों की मुसीबत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:47 AM (IST)

    उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 7 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा की चेतावनी दी है। 6 अक्टूबर को बारिश और ओले गिरने की संभावना है। किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने और यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

    हरियाणा में अगले दो दिनों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पांच से सात अक्टूबर तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

    मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने बृहस्पतिवार को विशेष मौसम बुलेटिन जारी कर चेतावनी दी है कि इस अवधि में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

    साथ ही भारी से अति भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर अगले तीन दिनों तक देखने को मिलेगा।

    पांच से सात अक्टूबर के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में भारी वर्षा, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

    विशेष रूप से छह अक्टूबर को इसका असर चरम पर रहने की संभावना जताई गई है, जब अधिकतर जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि इस दौरान तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलों और खुले में रखी सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

    वहीं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से किसानों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर केवल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से लेकर उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों तक इसकी सक्रियता बनी रहेगी। इससे सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है।

    मौसम विभाग ने प्रशासन को आपदा प्रबंधन की तैयारियां रखने की सलाह दी है। किसानों को गेहूं, धान और सब्जियों जैसी खड़ी फसलों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    किसानों को सलाह दी गई है कि वे ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाव के लिए फसल कटाई और भंडारण कार्यों में सावधानी बरतें। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी पांच दिन तक लगातार मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। भारी बारिश, बिजली गिरने और आंधी-तूफान की स्थिति सबसे अधिक गंभीर हो सकती है। इसके चलते लोगों को गैर-जरूरी यात्राओं से बचने और घरों से बाहर निकलते समय सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।