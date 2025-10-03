हरियाणा में अगले दो दिनों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट, ओले बनेंगे किसानों की मुसीबत

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पांच से सात अक्टूबर तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने बृहस्पतिवार को विशेष मौसम बुलेटिन जारी कर चेतावनी दी है कि इस अवधि में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

साथ ही भारी से अति भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर अगले तीन दिनों तक देखने को मिलेगा।

पांच से सात अक्टूबर के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में भारी वर्षा, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

विशेष रूप से छह अक्टूबर को इसका असर चरम पर रहने की संभावना जताई गई है, जब अधिकतर जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि इस दौरान तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलों और खुले में रखी सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका है।