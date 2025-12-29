Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा के IAS अधिकारियों के लिए जरूरी खबर, 31 जनवरी तक जमा करनी होगी प्रॉपर्टी डिटेल

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    हरियाणा कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को वर्ष 2025 के लिए अपनी अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) 31 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    आईएएस अफसरों को 31 जनवरी तक देनी होगी प्रॉपर्टी डिटेल।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) वर्ष 2025 के लिए तय समयसीमा में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

    भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी आईएएस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

    आईपीआर दाखिल करने के लिए स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल पहली जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। यह मॉड्यूल 31 जनवरी को स्वतः बंद हो जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्देशों के अनुसार, आईएएस अधिकारी या तो पूरी तरह इलेक्ट्रानिक माध्यम से आइपीआर दाखिल कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भरे गए आईपीआर की स्कैन कापी अपलोड कर सकते हैं।