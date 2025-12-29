हरियाणा के IAS अधिकारियों के लिए जरूरी खबर, 31 जनवरी तक जमा करनी होगी प्रॉपर्टी डिटेल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) वर्ष 2025 के लिए तय समयसीमा में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी आईएएस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

आईपीआर दाखिल करने के लिए स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल पहली जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। यह मॉड्यूल 31 जनवरी को स्वतः बंद हो जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।