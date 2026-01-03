हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती को लेकर युवाओं की क्या है राय? एचएसएससी ने मांगे सुझाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में काॅन्स्टेबलों के 5500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भर्तियों को लेकर युवाओं से ऑनलाइन सुझाव मांगें हैं।

अभ्यर्थी अपने सुझाव फार्म लिंक https://forms.gle/GwjVbZ4rAnNLNcoR8 पर दे सकते हैं। सकारात्मक सुझावों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

हिम्मत सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट फेसबुक पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि 11 जनवरी से हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए 5500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं।

जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर आप सभी की जिज्ञासाओं का निस्तारण एवं कुछ आवश्यक जानकारियां साझा की जाएंगी। तब तक आप सभी फार्म लिंक के माध्यम से अपने सुझाव आयोग तक भेज सकते हैं।

नए साल के पहले ही दिन आयोग ने हरियाणा पुलिस में 4500 पुरुष काॅन्स्टेबल, 600 महिला काॅन्स्टेबल और 400 हरियाणा रेलवे पुलिस काॅन्स्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत निकाली गई भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के दूसरे चरण के लिए 11 से 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।