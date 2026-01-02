नारी सशक्तीकरण की राह पर बढ़ा हरियाणा, जानें किन योजनाओं का फायदा उठा महिलाएं बन सकती स्वावलंबी



सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में नया साल महिला स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। किशोरियों से लेकर गृहणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। लाडो सखी, लाडो लक्ष्मी, लखपति दीदी, बीमा सखी, म्हारी लाडो और ड्रोन दीदी से आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कभी कोख में बेटियों की हत्या के लिए कुख्यात रहे हरियाणा में लिंगानुपात को सुधारने के प्रयास रंग दिखाने लगे हैं। बीते एक साल में लिंगानुपात 910 से बढ़कर 923 पहुंच गया है, जो बड़ी उपलब्धि है। अब इसे 950 तक लेकर जाने का लक्ष्य है।

महिलाएं हिंसा और भेदभाव मुक्त वातावरण में बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकें, इसके लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य पर फोकस रहेगा। अपने बच्चों को कुपोषण से निकालने और उन्हें पढ़ाई में होशियार बनाने वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल कर लिया गया है, जिससे उन्हें हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा नूंह जिले में लड़कियों की सेहत सुधारने के लिए चलाई जा रही किशोरी योजना को अब सभी जिलों में चलाया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाने पर काम शुरू हो गया है।

व्यापार में बढ़ाई जा रही भागीदारी व्यापार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी भवनों में चल रही कैंटीन में से एक तिहाई टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाएंगे। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल और 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आगंनबाड़ी केंद्रों में बदलने का काम शुरू हो गया है।

अतिरिक्त अवकाश महिला सरकारी कर्मचारियों को हर साल 20 की जगह 25 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को वार्षिक 10 छुट्टियों के अलावा हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

ब्याज मुफ्त ऋण महिलाओं को डेयरी स्थापित करने के लिए एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। महिला अपराध से निपटने के लिए आज प्रदेश में 33 महिला थाने हैं और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़कर 12 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

इन योजनाओं पर बड़े स्तर पर काम पांच लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अभी तक स्वयं सहायता समूहों की दो लाख 77 हजार महिलाओं को इस योजना के तहत चिह्नित किया जा चुका है।

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना से जोड़ा जाएगा। चयनित महिलाओं को स्टाइपंड के तौर पर पारिश्रमिक भी दिया जाएगा।

लिंगानुपात सुधारने के लिए लाडो सखी योजना शुरू की गई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के प्रसव और लड़की पैदा होने उसकी देखभाल करने वाली लाडाे सखी को एक हजार रुपये दिए जाएंगे।

ड्रोन छीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आठ लाख रुपये तक के मुफ्त ड्रोन दिए जाएंगे।

हाईटेक एवं मिनी डेयरी योजना के तहत महिला पशुपालकों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा

वीटा बूथों के आवंटन में गृहणियों को प्राथमिकता रहेगी। स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक ऋण स्वरोजगार की इच्छुक महिलाएं मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी।आटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने वाले वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा और टैक्सी से लेकर सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट, पापड़ व आचार बनाने, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम या बिस्कुट बनाने की यूनिट, टिफिन सर्विस और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे व्यवसायों के लिए महिलाएं यह ऋण ले सकती हैं।समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।