हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने संभाला काम, 85 वर्षीय पिता को कुर्सी पर बैठाकर लिया आशीर्वाद; CM सैनी से भी की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने नए साल के पहले दिन बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय पंचकूला में कार्यभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने नए पुलिस महानिदेशक को कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अजय सिंघल ने अपने 85 वर्षीय पिता ओमप्रकाश सिंघल को सम्मानपूर्वक अपनी कुर्सी पर बैठाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला था। कार्यभार संभालने के बाद पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने गए और उन्हें नए साल की शुभकामना दी। निवर्तमान पुलिस महानिदेशक ने गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलते हुए एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और नए साल की शुभकामना प्रेषित की।

पुलिस महानिदेशक के अनुसार 5,500 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। इससे हरियाणा पुलिस की कुल संख्या बढ़कर लगभग 60 हजार हो जाएगी। पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के पारिवारिक आयोजनों एवं विवाह समारोहों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हाल बनाए जाएंगे, जिनमें चार से पांच कमरों की व्यवस्था होगी।

पुलिसकर्मियों की बेटियों के विवाह हेतु पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा हास्टल में अध्ययनरत बच्चों के लिए दो लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। इन पहलों का उद्देश्य पुलिस परिवारों को सामाजिक और आर्थिक संबल प्रदान करना है।

मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस सेवा एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और सतत परिवर्तनशील दायित्व है, जिसमें समय के साथ अपराध की प्रकृति, तकनीक और सामाजिक अपेक्षाएं बदलती रहती हैं। हरियाणा पुलिस इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, सजग और प्रतिबद्ध है। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता रहेगी। आमजन और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में वह मजबूती से काम करेंगे।

अजय सिंघल ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए एक व्यापक और प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अंतर्गत तकनीक आधारित निगरानी को बढ़ाया जाएगा तथा महिला अपराधों के संवेदनशील क्षेत्रों एवं हॉटस्पाट्स की पहचान कर वहां विशेष प्लान आफ एक्शन लागू किया जाएगा। दलित, शोषित एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।