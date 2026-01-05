Haryana Weather: हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, इन जगहों पर कोल्ड वेव का अलर्ट; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही रविवार को प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। सोमवार को भी मौसम विज्ञानियों ने प्रदेश में कोहरे का आरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही शीत हवाएं चलने के साथ छह जिलों के ज्यादा ठंडा रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं रविवार को महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी रही।

वहां का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के चलते आठ जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बादलवाई से तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है।