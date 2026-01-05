Language
    Haryana Weather: हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, इन जगहों पर कोल्ड वेव का अलर्ट; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:19 AM (IST)

    मौसम विभाग ने हरियाणा में कोहरे और शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। रविवार को कई जिलों में कोहरा छाया रहा, जबकि सोमवार के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी ह ...और पढ़ें

    मौसम विभाग ने हरियाणा में कोहरे और शीत लहर का अलर्ट जारी किया है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही रविवार को प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। सोमवार को भी मौसम विज्ञानियों ने प्रदेश में कोहरे का आरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही शीत हवाएं चलने के साथ छह जिलों के ज्यादा ठंडा रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं रविवार को महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी रही।

    वहां का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के चलते आठ जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बादलवाई से तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है।

    ऑरेंज अलर्ट : पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत व पानीपत।

    यलो अलर्ट : महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी।

    कोल्ड वेव : महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व चरखी दादरी।

    कोल्ड डे : पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल।

    जिला न्यूनतम तापमान (°C) अधिकतम तापमान (°C)
    अंबाला 9.3 12.5
    भिवानी 6.5 15.5
    फरीदाबाद 5.4 18.6
    हिसार 7.3 15.4
    करनाल 8.5 15.2
    नारनौल 4.5 14.5
    पानीपत 7.6 11.8
    रोहतक 9.4 15.0

     