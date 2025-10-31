हरियाणा में पानी का 'महंगा सौदा', नवंबर से इन शहरों में हो जाएंगे बिल दोगुने

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने नगर निगमों के दायरे में आने वाले शहरों में नई पेयजल तथा सीवरेज लाइन बिछाने में खर्च की गई रकम की भरपाई के लिए नया रास्ता निकाला है। गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा सोनीपत और पानीपत सहित कई जिलों में नवंबर से पानी के बिलों में डबल बढ़ोतरी होने जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम ने तो पेयजल और सीवरेज के नए रेट तय करते हुए एक नवंबर से नई दर लागू करने की तैयारी कर ली है।

अन्य जिलों में तैयारी की जा रही है। ऐसे में लोगों को पानी को व्यर्थ बहने से बचाना होगा, क्योंकि बिल की रकम हर घर और कनेक्शन लेने वाले की जेब पर असर डालेगी।



घरेलू कनेक्शन लेने वाले लोगों को दो गुना रकम देनी होगी। एक से 20 किलोलीटर पानी खर्च करने पर अब डबल रकम देनी होगी। पहले लोगों को 3.19 रुपये किलोलीटर की दर से पैसे देने पड़ते थे लेकिन अब 6.38 रुपये किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा।

20 से 40 किलोलीटर तक पानी का रेट 6.38 रुपये से बढ़ाकर 10.21 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। 40 किलोलीटर से अधिक पानी खर्च करने पर 10.21 रुपये की बजाय 12.76 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा। बल्क और व्यवसायिक कनेक्शन में भी बिल की रकम बढ़ाई गई है। यदि किसी का पानी का बिल पांच रुपया आया तो उसे सीवरेज के बिल के रूप में 250 रुपये सीवरेज चार्ज के रूप में अलग से देने होंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि पेयजल के नेटवर्क को मजबूत करने तथा 24 घंटे पानी देने पर खर्च बढ़ गया है, जिसके चलते बिल की दरें बढ़ानी पड़ी हैं।



