Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Transfers: भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार, बदल दिए 89 नायब तहसीलदार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:17 AM (IST)

    हरियाणा सरकार (Haryana 89 Naib Tehsildars Transfers) ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 89 नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तबादलों को मंजूरी दी। वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने तबादला आदेश जारी किए। सरकार का लक्ष्य है कि इन तबादलों से राजस्व विभाग में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    भ्रष्टाचार पर नकेल, हरियाणा में 89 नायब तहसीलदारों का तबादला। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Transfers) ने बुधवार रात राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले 89 नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए। तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर यह तबादले हुए हैं।

    साथ ही सरकार ने एक साथ इतने नायब तहसीलदारों के तबादले कर राजस्व विभाग में पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बनाने का संदेश दिया है। जिन नायब तहसीलदारों के तबादले हुए हैं, उनमें कई तो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्व मंत्री विपुल गोयल के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 89 नायब तहसीलदारों के तबादलों की मंजूरी दी, जिसके बाद वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने तबादला आदेश जारी किए।

    राजस्व विभाग में जमीन की रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। भ्रष्टाचार के यह आरोप और शिकायतें पिछले कई साल से चली आ रही हैं।