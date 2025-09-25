Haryana Transfers: भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार, बदल दिए 89 नायब तहसीलदार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Transfers) ने बुधवार रात राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले 89 नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए। तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर यह तबादले हुए हैं।

साथ ही सरकार ने एक साथ इतने नायब तहसीलदारों के तबादले कर राजस्व विभाग में पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बनाने का संदेश दिया है। जिन नायब तहसीलदारों के तबादले हुए हैं, उनमें कई तो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे।