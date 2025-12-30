नए साल पर हरियाणा को मिलेगा नया पुलिस महानिदेशक, UPSC की बैठक में लगेगी मुहर
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के तीन आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी साल 2025 के अंतिन दिन यानी बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। इन अधिकारियों के रिटायर होने के तुरंत बाद राज्य की वरिष्ठ अफसरशाही में बदलाव होना तय है। नए साल 2026 के पहले या दूसरे दिन हरियाणा को नया पुलिस महानिदेशक (टाइगर) मिलने की संभावना है।
नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल फाइनल करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बैठक होने वाली है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा भागीदारी करने जा सकते हैं।
हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद ओपी सिंह को पहले अतिरिक्त कार्यभार, फिर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया था।
आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में 15 आईपीएस व आईएएस अधिकारियों के साथ शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था, लेकिन बाकी अधिकारियों की बजाय अकेले शत्रुजीत कपूर निशाने पर रहे। ओपी सिंह का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में बहुत छोटा मगर काफी प्रभावशाली कार्यकाल रहा है।
पुलिस महानिदेशक रैंक के 1989 बैच के आईपीएस मोहम्मद अकील और पुनर्नियुक्ति पाने वाले डीजीपी रैंक के 1991 बैच के आईपीएस आलोक राय का कार्यकाल भी 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। मोहम्मद अकील के पास होमगार्ड और सिविल डिफेंस के कमांडेंट और आलोक राय के पास जेल महानिदेशक की जिम्मेदारी है। वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रमेश चंद्र बिधान इसी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद राज्य की अफसरशाही में बदलाव तय है।
नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल पर चर्चा हेतु बुधवार को नई दिल्ली स्थिति यूपीएससी के कार्यलाय में सुबह 11 बजे बैठक होनी प्रस्तावित है। डीजीपी के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पैनल में निवर्तमान पुलिस महानिदेशक 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर, 1992 बैच के आईपीएस अजय सिंघल, 1993 बैच के आईपीएस आलोक कुमार मित्तल, 1991 बैच के एसके जैन और 1993 बैच के आईपीएस अरशिंद्र सिंह चावला के नाम भेजे गये हैं। यह सभी अधिकारी डीजीपी रैंक के हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से भेजे गये पैनल में से तीन नाम चयनित कर यूपीएससी की ओर से सरकार को वापस भेजे जाएंगे, जिनमें से राज्य सरकार किसी एक को डीजीपी नियुक्त करेगी। अजय सिंघल के पुलिस महानिदेशक बनने की पूरी संभावना है, जबकि दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत दावेदारी आलोक कुमार मित्तल की है।
उनके बाद अरशिंद्र सिंह चावला की दावेदारी मानी जा रही है। एसके जैन इस दौड़ में पिछड़ सकते हैं। राज्य में कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में आरोपित शत्रुजीत कपूर को लेकर यूपीएससी ने सरकार से एफआईआर की डिटेल के साथ ही वेतनमान की जानकारी मांगी थी, जो पुलिस बल प्रमुख होने के नाते वेतनमान के 17वें स्तर पर थे।
इसके अलावा एसके जैन का पूरा सर्विस रिकार्ड भी मांगा गया है। आईपीएस सुसाइड मामले में अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, ऐसे में शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उसके पैनल में चुने जाने में बाधा नहीं है।
नए साल 2026 में पांच आईपीएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त
नाम -रैंक -सेवानिवृत्ति
हरदीप सिंह दून -एडीजीपी - 31 मई 2026
राजेश दुग्गल -संयुक्त पुलिस आयुक्त - 31 मई 2026
डॉ. राजश्री सिंह -आईजी -31 जुलाई 2026
संजीव कुमार जैन -पुलिस महानिदेशक -30 सितंबर 2026
शत्रुजीत कपूर -पुलिस महानिदेशक - 30 अक्टूबर 2026
नए साल 2026 में यह आईएएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त
आईएएस अधिकारी -पद -सेवानिवृत्ति
मुकेश कुमार आहूजा (2009) -सचिव -31 मार्च
जयबीर आर्य (2009) - सचिव -30 अप्रैल
विरेंद्र लाठर (2014) -सदस्य सचिव -30 अप्रैल
प्रदीप कुमार (2011) -निदेशक -30 जून
अनुराग रस्तोगी (1990) -मुख्य सचिव -30 जून
राजा शेखर वुंडरू (1990) -अतिरिक्त मुख्य सचिव -31 जुलाई
डी सुरेश (1995) -प्रधान सचिव -31 अगस्त
अरुण कुमार गुप्ता (1992) -अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सीएम के प्रधान सचिव -30 सितंबर
अनीता यादव (2004) - प्रबंध निदेशक 30 सितंबर
संजय जून (2003) -महानिदेशक -31 अक्टूबर
सुधीर राजपाल (1990) -अतिरिक्त मुख्य सचिव -30 नवंबर
अभिलक्ष लिखी (1991) -केंद्र सरकार में सचिव -30 नवंबर
गीता भारती (2005) - प्रबंध निदेशक -30 नवंबर
