Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नायब सरकार ने नए साल पर दिया बड़ा तोहफा, हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर बंपर भर्ती की मंजूरी; ऐसे करें आवेदन

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:57 PM (IST)

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने पुलिस में 5500 सिपाही पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इनमें 4500 पुरुष, 600 महिला और 400 रेलवे पुलिस के पद ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा पुलिस में सिपाहियों के 5500 पदों पर निकली भर्ती।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी में जुटे युवाओं के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। साल के पहले ही दिन बृहस्पतिवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने हरियाणा पुलिस में सिपाहियों (कॉन्स्टेबल) के 5500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। इनमें से 4500 पद पुरुष कॉन्स्टेबल, 600 पद महिला कॉन्स्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत निकाली गई भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के दूसरे चरण के अंतर्गत 11 से 25 जनवरी की रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए), पिछड़ा वर्ग-बी(बीसी-बी) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सहायक प्रमाणपत्र एक अप्रैल 2025 से 25 जनवरी 2026 के बीच जारी होना अनिवार्य है, जबकि वंचित अनुसूचित जाति वर्ग (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग (ओएससी) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सहायक प्रमाणपत्र 13 नवंबर 2024 के बाद और अंतिम तिथि तक जारी होना चाहिए। पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पारिवारिक सदस्यों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र 12 जनवरी 2025 के बाद जारी अथवा नवीनीकृत होना आवश्यक है।

    हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 14/2024 के अंतर्गत आवेदन किया था, उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नया आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा तिथि की जानकारी आयोग द्वारा बाद में अलग से जारी की जाएगी।

    आयोग के चेयरमैन ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों एवं संलग्नकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

    सावधानी से करें आवेदन क्योंकि दोबारा नहीं खुलेगा करेक्शन पोर्टल

    एचएसएससी चेयरमैन ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें और किसी भी सीएससी सेंटर या अन्य माध्यम से आवेदन न करवाएं। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर वह निरस्त हो जाता है, तो उसे सुधारने के लिए कोई करेक्शन पोर्टल नहीं खोला जाएगा।

    ऐसा आवेदन अंतिम माना जाएगा और स्वतः निरस्त हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए आवेदन अत्यंत सावधानीपूर्वक स्वयं ही भरें।