    हरियाणा पुलिस का बड़ा अभियान 348 अपराधी गिरफ्तार 35 जघन्य मामलों में शामिल

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने अपराधियों के नेटवर्क और नशा तस्करी को तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 348 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 35 हत्य ...और पढ़ें

    हरियाणा पुलिस का बड़ा अभियान 348 अपराधी गिरफ्तार (File Photo)


    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और नशा तस्करी रोकने के लिए छापामारी अभियान जारी है। बृहस्पतिवार को कुल 348 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 35 आरोपित हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े हैं।

    कड़ाके की सर्दी के बावजूद रात को 366 नाकों और 1566 पेट्रोलिंग वाहनों के साथ 4900 से अधिक पुलिसकर्मी फील्ड में रहे। इस दौरान डायल-112 पर 3435 काल प्राप्त हुईं, जिनमें से 3057 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। 88 सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई गई, 605 बेघर व असहाय लोगों को सुरक्षित स्थान और मानवीय सहयोग प्रदान किया गया।

    वहीं, फरीदाबाद पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने के चार आरोपितों दीपक ताखर, यश ताखर, लोकेश और सुजान सिंह जयपुर से गिरफ्तार किया है।

    आरोपित टेलीग्राम के जरिए फारेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों को फंसाते थे और ठगी की राशि को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर आगे ट्रांसफर करते थे। पानीपत पुलिस ने 24.50 लाख रुपये की चोरी में उत्तर प्रदेश के शामली निवासी कुलदीप उर्फ गुड्डू और मोहम्मद जुबेर को गिरफ्तार किया है।1930 हेल्पलाइन पर 271 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें एक करोड़ 66 लाख रुपये की ठगी सामने आई। पुलिस ने 65 लाख (64.1%) रुपये होल्ड कराते हुए 31 लाख रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए हैं।

     

     