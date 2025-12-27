फाइव स्टार होटल में अब रुक सकेंगे हरियाणा के विधायक, सरकारी गेस्ट हाउस में जगह न मिलने पर लिखित में देनी होगी जानकारी
हरियाणा विधानसभा समितियों के सदस्यों को अब फील्ड दौरों पर पांच सितारा होटलों में ठहरने की अनुमति मिल गई है। मेट्रो शहरों में 12,000 रुपये और अन्य शहरो ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा समितियों के सदस्यों के रूप में फील्ड में जाने वाले विधायकों को अब ठहरने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। समिति सदस्य फाइव स्टार होटल में रुक सकेंगे। मेट्रो शहरों में 12 हजार रुपये और अन्य शहरों में नौ हजार रुपये तक के किराये वाला लग्जरी कमरा लेने की अनुमति दी जाएगी।
महंगाई के चलते विधायकों के सरकारी दौरों के दौरान ठहरने के खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक समिति सदस्यों को फील्ड में जाने के लिए सिर्फ 5000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा था, जो काफी कम है। इसलिए होटल के किराये की सीमा से 168 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
हालांकि, समिति सदस्यों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लिखकर देना होगा कि सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कोई कमरा नहीं मिला। एक अन्य आदेश में पूर्व विधायकों को भी यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये मिल सकेंगे। सरकार ने 550 पूर्व विधायकों को राहत देते हुए उनकी पेंशन, महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की सीमा हटा दी है।
प्रदेश में विधायकों को करीब सवा दो लाख रुपये मानदेय मिलता है। इसके अलावा उन्हें बैठकों में आने-जाने के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर और साल में तीन लाख रुपये तक का यात्रा खर्च भी मिलता है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जाती हैं।
