हरियाणा में लाडो लक्ष्मी एप पर 1.72 लाख महिलाओं का पंजीकरण, इस विशेष दिन पर खाते में आएंगे 2100 रुपये

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी ऐप पर 1.72 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पात्र महिलाओं से जल्द पंजीकरण कराने का आग्रह किया है ताकि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर पहली किस्त मिल सके। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर शुरू हुए ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ पर पिछले छह दिनों में एक लाख 72 हजार बहन-बेटियों ने पंजीकरण कराया है। लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की 21 लाख महिलाएं 2100 रुपये मासिक भत्ते की पात्र हैं, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष की है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी पात्र महिलाओं से शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया है ताकि एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर पहली किस्त उनके खातों में स्थानांतरित की जा सके। टोल-फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 जारी किए गए हैं, जिस पर कोई समस्या होने पर शिकायत की जा सकती है।

हरियाणा निवास में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस महिलाओं के हितों की बात केवल राजनीति चमकाने के लिए करती है। वास्तविकता में विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें महिलाओं को कोई लाभ नहीं दे रही।

इसके उलट हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए वादे के अनुरूप महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने हेतु पहले बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।एक नवंबर से यह योजना लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना लड्डू है। बिल्कुल यह लड्डू है जो हर महीने मिलेगा। कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वो झूठ बोलकर सत्ता में आ गए और लड्डू खुद खा गए।कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी नीति ठीक नहीं है। जनता के सरोकार से इनका कोई लेना-देना नहीं है।

केवल गुटों की कांग्रेस है, जिसमें फूट हमेशा से रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गरीब को सशक्त करने का काम किया है, जबकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने केवल खुद को मजबूत करने का काम किया है।